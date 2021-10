LARINO. Continua l’opera di sensibilizzazione del Gruppo comunale Aido di Larino nell’ambito della 278esima Fiera d’Ottobre. L’Associazione Italiana Donatori organi, tessuti e cellule sarà presente da mercoledì fino a domenica con uno stand nella Fiera tradizionale di Larino che, riprende la sua continuità dopo un anno di fermo dovuto alla pandemia.

«Quale occasione migliore per promuovere la donazione degli organi, tessuti e cellule, se non il contesto fieristico tradizionale del nostra realtà territoriale-riporta Graziella Vizzarri, presidente di Aido gruppo comunale di Larino-la donazione è un gesto di grande umanità, frutto di una decisione riflettuta, di conoscenza e coscienza. Per giungervi c’è bisogno di promuovere l’informazione e sensibilizzare l’opinione pubblica, arrivare al cuore delle persone, far comprendere la grandezza del gesto; l’opportunità di vita che si dona a chi è in attesa di un trapianto. Aido deve stare in mezzo alla gente per promuovere la conoscenza e creare contagio culturale-chiude la Vizzarri»

La Fiera d’Ottobre un’occasione propositiva anche per le Associazioni che operano sul territorio.