PORTOCANNONE. Ha chiuso ieri la sua esperienza da sindaco. Giuseppe Caporicci, sindaco di Portocannone dal maggio 2016 all’autunno 2021 ha definito la sua missione: «L'onore più grande. Questa esperienza da sindaco di Portocannone è davvero terminata.

Me ne rendo compiutamente conto solo in queste ore in cui, a ridosso delle elezioni comunali, mi accingo a liberare in Comune l'ufficio del Sindaco da tutti i miei effetti personali. Sono stati cinque anni difficili ma altrettanto straordinari. Ho avuto la fortuna, in un solo mandato, di poter incontrare in rappresentanza del Comune di Portocannone, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica d'Albania, il Presidente del Parlamento Albanese (diventato quest'ultimo cittadino Onorario di Portocannone) ed infine, poco prima dello scoppio della pandemia, Papa Francesco Bergoglio.

Sono state occasioni davvero straordinarie di gratificazione personale, che si sono aggiunte all'onore più grande; cioè quello di rappresentare in quei momenti la mia Comunità portandone il nome e l'immagine ai massimi livelli Istituzionali. Ho cercato di ripagare la fiducia concessami cinque anni fa, impegnandomi con tutto me stesso nel cercare di rivestire il mio ruolo con responsabilità, dignità ed onore. Adesso, cittadini di Portocannone, a poche ore dalla fine del mio mandato, resta solo da dirvi grazie».