Bonus per le scommesse nello sport

Per quanto universale sia l’amore per lo sport (soprattutto sul nostro amato Stivale), quando si tratta di scommesse anche le certezze del tifoso più caparbio possono venire meno: in questo caso, per l’amante del rischio (o aspirante tale) i bonus possono rappresentare una vera e propria ancora di salvezza. Saprete bene che, quali che possano essere le prestazioni oggettive della vostra squadra di riferimento, nessun esito è mai deciso prima del tempo. Dunque è più che normale che, in mancanza di certezze, i giocatori vogliano puntare a un margine d’errore più generoso. Ed è possibile farlo spendendo relativamente poco.

Le scommesse nello sport sicure: il mondo dei bonus

Va chiarito subito che i bonus nel settore delle scommesse online, che si tratti di sport o meno, si dividono in più categorie. La prima di esse, ovvero quella più nota e bramata, appartiene alle offerte senza deposito. Si tratta di fondi virtuali (salvo eccezioni, come ad esempio i giri gratis su roulette e slot machine) da spendere fino al loro esaurimento. Come potrete intuire facilmente, però, non si tratta di denaro prelevabile a piacimento: è necessario prima maturare una soglia minima di vincita. Nei casi più fortunati, inoltre, ad essere gratuiti non sono i fondi ma il tempo di gioco, con il quale è possibile sbagliare a piacimento e vincere in fretta.

Passando ad offerte forse meno vantaggiose per gli scommettitori ma più per i gestori dei punti di gioco (bookmaker nel gergo), abbiamo invece le promozioni sul primo deposito . In altre parole, in questi casi è richiesto il versamento di una somma di base, che può anche avere una soglia minima. Una volta effettuato il primo deposito, il bookmaker in questione provvederà ad aumentare i fondi da noi versati in base ad una percentuale che varia in base al sito e al bonus. C’è anche un massimo oltre il quale non è possibile eccedere, ma i bookmaker che trasformano un versamento da 1000 euro in uno da 2000 sono relativamente comuni.

Regole di una registrazione rigorosa

Potremmo non aver menzionato un dettaglio. Avrete notato che abbiamo parlato di primo deposito: questo comporta l’apertura di un account, poiché ogni bookmaker consente un solo bonus. Verrebbe normale supporre che questo limite si possa aggirare con la creazione di più profili, ma così non è. Prevedendo ogni possibile abuso della prassi, infatti, la fase di registrazione include anche l’invio dei propri documenti. Proprio per questo è bene scegliere con attenzione dove si va a giocare e di quale offerta si vuole usufruire. Tuttavia, una volta esaurito il proprio bonus, è possibile approfittare della concorrenza.