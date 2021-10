«Puchetti come San Filippo Neri: state buoni se potete» e rivoluziona la Giunta

LARINO. Con proprio decreto n. 19 del 5 ottobre 2021, il Sindaco Puchetti ha rinominato l’Esecutivo comunale, attribuendo le deleghe a: Nicola Giardino (vice-sindaco), conferendogli, altresì, le competenze in materia di istruzione e sisma. Giulio Pontico dovrà occuparsi dei Servizi civili, di sport e di tempo libero. Alla prof.ssa Maria Giovanna Civitella toccherà di occuparsi ancora delle attività produttive, di cultura e di pari opportunità, mentre Angela Vitiello rivolgerà le proprie attenzioni alle politiche sociali, all’urbanistica, all’ambiente ed ai trasporti. Il citato provvedimento mette fine ai ‘boatos’dei giorni scorsi quando sembrava che, dall’Esecutivo dovessero uscire gli assessori: Vesce, Bonomolo ed Angela Vitiello.

Le voci, peraltro, sembravano attendibili, soprattutto grazie al silenzio serbato dal primo cittadino che – anche stavolta – è da pensare che non mancherà di 'alleggerire' la situazione politica locale trattando il rimpasto alla stregua di un atto programmato secondo gli accordi stabiliti sin dall'inizio della consiliatura. La 'change d'oeuvre' ha portato alla redistribuzione di alcune nomine e deleghe. Si era persino parlato di una clamorosa e curiosa riconferma, quella di Alice Vitiello, a suo tempo estromessa per una serie di delicate questioni (che le si addebitavano) e che ha fatto il diavolo a quattro fino all’altro giorno, persino all'interno del Circolo 'dem' frentano; in ciò coadiuvata dalla nuova Segretaria. Le loro rimostranze sono state ospitate dalla carta stampata e dalle testate 'on line'.

L'Esecutivo comunale è stato ripulito con un certo ritardo, dal momento che si accennava ad un ‘repulisti’ sin da un anno fa. Nell’ambiente politico locale c’era chi non credeva a questa ennesima manovra sindacale:“E’ una bufala grande come una casa, soprattutto se si pensa ad un possibile ritorno di Alice Vitiello nell’Esecutivo”. Un autorevole componente del Circolo ‘dem’, già assessore in passato, ha rivelato:”Abbiamo invitato il Sindaco, in quanto nostro regolare iscritto, a partecipare alle riunioni del Direttivo del Pd, al fine di relazionare sulle eventuali novità nella conduzione della cosa pubblica. Purtroppo non ha fornito manco un segno di risposta.

Figurarsi, allora, se possa ritornare sui suoi passi, addirittura rinominando assessora la nostra Alice Vitiello”. Prendiamo atto di quanto riferito, ma ci domandiamo anche se il Direttivo del Circolo, a norma di regolamento e di statuto, possa intraprendere azioni per pretendere dal primo cittadino – in quanto iscritto ed appoggiato elettoralmente dal partito – comportamenti più consoni alla sua condizione di aderente ai ‘dem’. E così le indiscrezioni neo-assessorili sono mutate di giorno in giorno e di minuto in minuto, cosicché tutti sapevano tutto (e male) tranne che gli iscritti al Circolo. Tant’è vero questo che, nel volgere dei giorni, sono stati presunti altri nomi per le cariche assessorili.

Solo l’ultimissima voce raccontava di un Giardino che sarebbe asceso al ruolo di vice sindaco, di un Pontico assessore ai Lavori pubblici e di Angela Vitiello restata assessore assieme alla Civitella. Ma c’è qualcosa di strano in questi nuovi incarichi? Forse sì. Pure chi ritiene tutto normale, è pur vero che c’è chi potrebbe domandarsi (ed a ragione) che senso avrebbe avuto l'allontanamento di Giardino dell’altro ieri a cui segue oggi il susseguente suo rientro in arcione addirittura come vice-Sindaco. Insomma gli osservatori si chiedono perché, ieri, Puchetti non abbia più voluto avvalersi della collaborazione di un personaggio che oggi - al contrario – viene ritenuto valido per il ringalluzzimento generale di una Giunta.

Claudio de Luca