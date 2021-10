Trasporto pubblico locale, firmato contratto sul nuovo appalto affidato alla Gtm

TERMOLI. Dopo aver esercitato e in seguito perfezionato il diritto di prelazione come proponente del project financing, il legale rappresentante della Gtm srl ha sottoscritto assieme al Comune di Termoli, rappresentato dal segretario generale Domenico Nucci, il contratto con cui è stato siglato l’affidamento della nuove gestione del Tpl termolese. La firma è avvenuta nei giorni scorsi. Un impegno di quasi 10 milioni di euro l’anno per 6 anni, questo su quanto la Gtm srl di Termoli ha ritenuto di esercitare il diritto di prelazione per aggiudicarsi l’appalto del trasporto urbano, attraverso la procedura del project financing. In precedenza, nell’estate scorsa, avevamo scritto che la gara di appalto per l’affidamento in project financing del servizio di trasporto pubblico locale si era chiuso con un colpo di scena.

Difatti anziché aggiudicarselo l’impresa proponente, la Gtm, era stato aggiudicato ad esito della lunga e articolata gara di appalto alla ditta lombarda concorrente ossia la Air Pullman, con determinazione dirigenziale n. 1365 in data 20 luglio 2020. Così come era prevedibile la Gtm quale impresa proponente del project ha esercitato il diritto di prelazione previsto dal Codice degli appalti e quindi se non ci saranno ulteriori e imprevedibili colpi di scena ben presto il servizio potrebbe partire e con esso tutta una serie di interventi sulla rete di trasporto locale e sul parco comunale.

La commissione di valutazione, che si è riunita nelle sedute del 02/07/2019, del 15/07/2019, del 07/11/2019, dell’11/12/2019, del 12/05/2020 e del 20/05/2020, ha formulato la proposta di aggiudicazione dell’affidamento per una percentuale di rialzo rispetto all’investimento posto a base d’asta pari al 30,37%, per un importo di aggiudicazione pari ad € 9.968.742,05, e per un punteggio di valutazione attribuito pari a 80,18/100.

Il Responsabile Unico del Procedimento, così come sollecitato dal Presidente della Commissione Giudicatrice in sede di ultima seduta di gara, esercitando i poteri attribuitigli dall’art. 31, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, ha poi formulato alla società Air Pullman Spa una richiesta di chiarimenti riferiti sia al rialzo percentuale relativo all’investimento contenuto nell’offerta economica proposta in sede di gara, sia al rinnovo del parco automezzi. Tuttavia, come ribadito, la Gtm srl classificatasi al secondo posto della graduatoria di gara, poteva esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire esso stesso aggiudicatario alle condizioni previste dall’art.183, comma 15, impegnandosi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario. Così era avvenuto alla fine del periodo considerato.