TERMOLI. Una bella notizia è quella che proviene questa mattina dall'associazione Città invisibile. Si tratta di volontari che come è noto in città svolgono un lavoro importante di accoglienza, assistenza e per quanto possibile di inclusione, verso quelle persone che non hanno un posto dove dormire, sono senza meta, senza lavoro. La storia che viene evidenziata oggi è quella di un sessantenne che abita sul nostro territorio che è riuscito ad ottenere ha ottenuto il Green pass, per far sì che possa essere integrato in alcuni ambienti e tornare a una vita più partecipata; un segnale di speranza sicuramente che appunto è stato postato sulla pagina Facebook della Città invisibile e che sia di monito per tutti coloro che non devono perdere le speranze.

«Oggi una persona ha ottenuto il Green Pass. Può sembrare una cosa scontata, banale, ma spesso per chi vive in strada, le persone senza dimora, anche ottenere un semplice documento può risultare un'operazione difficile. A volte i documenti sono stati smarriti, la residenza è stata cancellata, si perde la dimestichezza con uffici e istituzioni in cui non sempre c'è la disponibilità ad accogliere, capire e spiegare tutto con calma. Finisce che ci si rassegna, anche a vivere senza documenti, e pian piano si scivola sempre più verso l'anonimato e l'invisibilità.

Il Green pass per molti può trasformarsi in un'altra barriera insormontabile (pensate a tutti quelli che non riescono proprio ad accedere al vaccino, perché non hanno residenza o codice fiscale. Vi parleremo anche di questo).

Accedere a un servizio, ottenere un documento o una certificazione, significa chiedere, a volte pretendere di essere riconosciuto, significa riacquistare un pezzo alla volta nuova dignità e diritti.

A volte la sfiducia in sé stessi e nella società è tanta che per ricominciare, per intraprendere un percorso di uscita dalla marginalità, c'è bisogno anche di un accompagnamento iniziale. Anche di queste cose è fatto il nostro lavoro. E una volta ogni tanto, oltre ai tanti sbattimenti, ci godiamo una piccola soddisfazione».