LARINO. Inaugurata stamani, alle 11, la 278esima edizione della Fiera d’Ottobre.

Taglio classico del nastro affidato a Giuseppe Puchetti, sindaco di Larino. Presenti diversi sindaci del basso Molise, amministratori comunali frentani, il parroco don Antonio Di Lalla, l'assessore regionale all'Agricoltura Nicola Cavaliere, il presidente del Consiglio regionale Salvatore Micone, il presidente della Provincia Francesco Roberti.

Una Fiera d'Ottobre attesa, visto l’annullamento causa Covid del 2020, quest'anno con non poche difficoltà e in poco tempo riprende la sua continuità. Un fiore all'occhiello per Larino.

Artigianato, agricoltura, agroalimentare, commercio e tempo libero declinati in oltre 80 stand, poco meno di quelli che esposero nel 2019.

Nel polo fieristico di contrada Monte Arcano, questa mattina c'era anche la banda della città di Larino 'Don Luigi M.Aster Band a creare atmosfera per la cerimonia e l’avvio dell’evento fieristico.

Momenti di particolare emozione quelli legati alla targa commemorativa scoperta nel padiglione, con cui l'amministrazione Puchetti ha voluto rendere omaggio al compianto sindaco Guglielmo Giardino – proprio due giorni fa il figlio Nicola è divenuto vice sindaco - che nel 2013 firmò a nome del Comune larinese l'accordo di programma 'Pai Cratere sismico', sinergia fondamentale per la realizzazione del complesso espositivo.

La Fiera andrà avanti sino a domenica 10 ottobre. Nei padiglioni della rassegna dedicata ad artigianato, agricolatura, agro-alimentare, commercio e tempo libero, in programma anche diversi momenti di approfondimento. Quattro convegni, il primo dei quali targato Fidapa, già oggi pomeriggio: «Che cos'è un bacio? I baci più belli nella poesia, nella storia dell'arte e nel cinema». Un incontro che rientra nelle celebrazioni del trentennale della sezione frentana. Giovedì 7 ottobre alle 10 il docente Unimol Filippo De Curtis parlerà della "Lotta biologica ai patogeni delle piante: verso un futuro migliore". In serata, dalle 19, intrattenimento musicale col trio "I Giramondi". Venerdì 8 ottobre, sempre alle 10, convegno su "Molivoil 2021 Revoluzione", a cura del professor Sebastiano Di Maria dell'Itag San Pardo e con la partecipazione di Maurizio Corbo dell'Arsarp. La parte musicale sarà appannaggio degli Acid Lake, dalle 20. Penultimo giorno e ultimo convegno, sabato 9 ottobre, con "Natural-mente": rispetto per l'ambiente, rispetto per se stessi, a cura dell'associazione larinese ambientale. Alle 19 "Vissi d'arte", spettacolo musicale a cura del maestro Roberto Di Carlo. Infine, domenica mattina, 10 ottobre, la presentazione della campagna Lilt for Women "Nastro rosa 2021".

In merito alla Fiera d’Ottobre, ordinanza sulla viabilità: istituzione del divieto di sosta e di transito in Viale Giulio Cesare, Via Giuseppe Mazzini (limitatamente al tratto interessato dall’area mercatale), Via Francesco Jovine, e in tutte le traverse che collegano quest’ultima con Viale Giulio Cesare, in Piazza del Popolo (nel tratto compreso tra il civico 1 e il civico 11) dal giorno mercoledì 6/10/2021 al giorno domenica 10/10/2021, dalle ore 6,00 alle ore 15,00; 1. Istituzione del doppio senso di marcia in Via Console Minucio, con avviso di strada senza uscita; DISPONE 1. per gli autoveicoli che devono raggiungere l’Ospedale, il Tribunale, l’Hospice e il Terminal, il seguente percorso alternativo: Via Dante, Via Luigi Sturzo, Via Giuseppe Mazzini, Viale Giulio Cesare, Piazza del Popolo; Pag. 2 1. per gli autobus che devono raggiungere il Terminal il seguente percorso alternativo: Via Dante, Via Luigi Sturzo, Corso Alberto Magliano, Largo Pretorio, Viale Giulio Cesare, Via Cavalieri di Malta; 2. che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all’albo pretorio on line di questo Ente e venga trasmessa: a) alla Prefettura- UTG di Campobasso; b) alla Questura di Campobasso c) al Comandante della Stazione Carabinieri Larino; d) al Comandante della Guardia di Finanza Larino; e) al Servizio di Vigilanza Sede; f) al Responsabile dei Servizi Civili e Protezione Civile Sede; g) alle società di autolinee in transito da/per Larino; h) alla Giuliani environment srl.