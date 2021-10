TERMOLI. Nuovo report vaccinale dall'Asrem nel Molise, stavolta diviso tra prime, seconde e terze dosi. Continua la campagna di protezione sociale e sanitaria dal virus del Covid-19.

Nel complesso, con dati aggiornati a ieri sera, sono state 441.214 le somministrazioni effettuate nel 2021 (tranne le prime 50 a fine 2020).

Di queste, 228.547 sono prime dosi, 207.677 seconde dosi e 4.990 terze dosi.

Proprio in relazione alle terze dosi ci è stata segnalata una problematica, diciamo così, di carattere amministrativo.

«Comunque con la terza dose bisogna ricompilare tutti i documenti per la vaccinazione - ci ha riferito il nipote di un'anziana chiamata all'ennesima inoculazione. Mia zia non lo sapeva è una volta andata lì ha dovuto rifare i moduli da capo, con ovvie conseguenze per il tempo occorrente».