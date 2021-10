Covid, quattro classi delle secondarie sono state messe in Dad a Campomarino

CAMPOMARINO. Sono quattro le classi in Dad a Campomarino. Tre nella sede principale, 1^ e 2^ A nonché la 2^ B, a Nuova Cliternia la 3^ D.

Lunedì scorso è emerso un caso di sospetta positività al Covid-19 all’interno dell’Istituto Omnicomprensivo. Il caso di contagio è stato confermato nel bollettino di ieri sera. Sono state prontamente sospese tutte le attività didattiche in presenza per le classi coinvolte, come da indicazioni già impartite ai genitori degli alunni ed ai rispettivi rappresentanti di classe, dal dirigente scolastico, Prof. Teodoro Musacchio. «Si tiene a sottolineare che il provvedimento è temporaneo e rivolto esclusivamente alle classi interessate proseguiranno lo svolgimento delle lezioni attraverso didattica a distanza. Si coglie l’occasione per invitare la cittadinanza ad osservare scrupolosamente tutte le cautele volte ad evitare e contrastare il diffondersi del contagio da Covid-19. Seguiranno ulteriori comunicazioni in merito», ha riferito l’amministrazione Silvestri.