Parcheggi, lamentele da chi non lavora o risiede in centro per le tariffe in aumento

TERMOLI. La ‘stangata’ è servita: dal 1 ottobre per rinnovare (o attivare) un abbonamento bisognerà sborsare 25 euro (invece di 15) al mese o 200 euro (al posto di 130) per un anno. Dalla nuova tariffazione sono esclusi coloro che risiedono o lavorano in centro, come si legge nella delibera di giunta numero 146 del 18 giugno 2021 che elenca anche le vie interessate dal cosiddetto ‘Abbonamento agevolato’. Di contro, posteggiare per brevi tempi, risulta più conveniente: un’ora costa 0,50 euro contro 0,80 di prima.

La decisione, si legge, si è resa necessaria «al fine di razionalizzare il piano della sosta portando vantaggi per l'utenza occasionale e favorendo il ricambio dei veicoli parcheggiati». Tutto giusto, se non fosse che l’aumento più esoso riguarda proprio gli abbonamenti che, come è facile intuire, vengono attivati principalmente dai residenti di Termoli - e non da utenti occasionali - che, di fatto, vengono divisi in ‘Agevolati’ e ‘Ordinari’. I primi vengono ‘risparmiati’ dall’aumento perché hanno la residenza o il luogo di lavoro in centro, i secondi «puniti perché abitano in periferia, ma portano comunque soldi in centro», fa notare una residente.

La misura di rimodulazione della tariffazione non è passata inosservata e sono numerose le persone che condannano questa scelta. In primis i genitori che non trovano giusto dover pagare di più per recarsi a fare servizi in centro: «È pazzesco. Chi non abita al centro viene considerato di serie B. Per accompagnare mio figlio a scuola, al catechismo e alle scuole di lingua mi toccherà sborsare 10 euro in più al mese solo perché non risiedo nei pressi di queste strutture e non abito qui. Eppure – sottolinea una madre – Mi sembra che le tasse le paghi anche io, esattamente come i ‘cugini’ del centro».

Di parere più crudo un padre: «Le attività cosa dicono? Si rendono conto che non tutti possono permettersi di pagare un aumento del genere e che molti potrebbero decidere di andare nel vicino Abruzzo per fare compere?». Gli fa eco un altro: «Facendo così incentiveranno non solo il parcheggio selvaggio, ma anche la fuga verso luoghi geograficamente diversi».

Nell’occhio del ciclone anche le fasce orarie esenti dal pagamento del ticket, nello specifico il periodo invernale, dalle 13.30 e alle 15:00. Orari che coincidono con l’uscita dalla scuola degli studenti: «Devo pagare il parcheggio per cinque minuti, eppure basterebbe che l’esenzione oraria fosse anticipata di una quarantina, trentina di minuti – raccontano tre genitori – Pagare cinquanta centesimi per dieci minuti è esoso, soprattutto sul lungo periodo visto che i bambini vengono a scuola tutti i giorni. Senza parlare del mensile: dovremmo pagare 10 euro in più solo perché colpevoli di non risiedere qui?».

In disaccordo, solo per quanto concerne la tariffa oraria, alcune attività del centro: «In altre città il parcheggio orario costa molto di più – racconta un titolare – Devono, però, aumentare il numero di parcheggi». Dello stesso avviso anche Fabrizio Vincitorio che, contattato al telefono da TermoliOnLine, ha dichiarato: «Sono d’accordo, le tariffe di prima erano ridicole. Secondo me chi vuole parcheggiare al centro deve pagare. Il problema è che bisogna aumentare il numero di parcheggi. La città ha bisogno di soldi, magari questo denaro verrà investito in servizi come parcheggi, arredo urbano. L’aumento è funzionale solo se verrà migliorata la qualità del servizio offerto».

Più esaustiva la titolare di ‘Nonna Maria’ che conferma il prezzo irrisorio del parcheggio orario a Termoli, ma si dissocia dall’aumento dell’abbonamento e sottolinea alcune carenze della città: «Come ristoratrice ho contatti con persone da tutta Italia, il prezzo del parcheggio di Termoli era irrisorio. È giusto aumentare il costo del parcheggio a ora, ma non l’abbonamento perché lo fanno persone che abitano o lavorano a Termoli. Il vero problema è la carenza di parcheggi. Perché il Comune non consente di affittare dei posti auto per chi, come me, ha un’attività di ristorazione e un bed & breakfast? Qui al centro siamo penalizzati in questo ambito. Manca anche la comunicazione al turista: quando si chiude Corso Fratelli Brigida in estate, il turista non sa come raggiungere l’albergo o il b&b. Sarebbe ottimale mettere un cartello agli ingressi della città in maniera tale che il turista possa decidere se tentare la sorte nella ricerca del parcheggio o lasciare l’auto altrove. In quest’ultimo caso si pone comunque il problema di come raggiungere il luogo prenotato con i bagagli al seguito: perché non pensare di mettere una navetta che faccia la spola, ogni dieci minuti, per i turisti che parcheggiano fuori dal centro e devono raggiungere alberghi e b&b qui in centro? Molte sere sono rimasta con i tavoli prenotati vuoti perché le persone non hanno trovato parcheggio e non sanno delle navette dal parcheggio del cimitero e da Piazza del Papa perché mancano le indicazioni. Dobbiamo cercare di sveltirci e capire come far rimanere il turista e farlo tornare. Bisognerebbe organizzare dei tavoli di colloquio fra noi operatori termolesi e il Comune proprio in questo periodo, in modo da riuscire a prepararci per la prossima estate. Mancano i servizi, ma noi privati non possiamo farcene carico perché non è di nostra competenza, si pensi ai parcheggi o, più semplicemente, al depuratore. E poi bisognerebbe rimodulare anche i prezzi giù al mare dove le tariffe sono state gonfiate da un anno all’altro. Non siamo a Portofino o Capri, ma a Termoli. Non è fattibile e, soprattutto, non offri servizi che giustifichino l’aumento Restiamo con i piedi per terra».

A questo punto una domanda sorge spontanea: all’aumento del costo del parcheggio (su fascia oraria e abbonamento) corrisponde anche un aumento della percentuale che spetta alla ditta con cui il Comune ha firmato l’appalto?