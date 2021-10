In lutto il mondo degli Scout, addio a Lino Borrelli: era la memoria storica dell'Agesci

CAMPOBASSO. L'Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani (Agesci) della Regione Molise ricorda, con profondo dolore e forte commozione, l'emblematica figura del Segretario regionale: Lino Borrelli, scomparso qualche giorno fa. Lino è stato uno degli antesignani Capi Scout dell'AGESCI Molise e figura significativa di riferimento per la vita associativa regionale. Il suo impegno come segretario regionale ha fatto sì che oggi lo si possa ricordare anche e soprattutto come memoria storica dello scoutismo regionale.

Oggi l'Associazione tutta è certamente più povera, perché ha perduto una persona disponibile, attenta e giusta, proprio in questo momento storico, dove occorre gente che sia in grado di edificare ponti di dialogo tesi a finalità di più alto spessore volta al miglioramento della qualità della proposta educativa sui territori. Il Responsabile regionale dell'Agesci Molise, Achille Viespoli e l'Assistente ecclesiale regionale, Don Silvio Piccoli hanno voluto ricordare l'amico e collaboratore dell'Associazione: "Lino è andato via lasciando un vuoto incolmabile, proprio mentre sentivamo la sua assenza durante il corso dell'ultima riunione del Consiglio regionale dell'Associazione. Ci auguriamo che tu sia arrivato a nuova vita tra i giusti e che tu possa, dall'alto dei cieli, vigilare e saper mandare messaggi a noi tutti impegnati in questa straordinaria esperienza chiamata scoutismo".

Poi concludendo: "Un pensiero particolare è rivolto alla Famiglia Borrelli, in particolare alla Sig.ra Anna, moglie esemplare che ci ha concesso l'onore di usufruire del servizio di Lino per tutti gli anni che l'ha visto impegnato nel ruolo di Segretario dell'Associazione".