Sindaci del basso Molise hanno incontrato i Comitati, Roberti: approccio costruttivo

TERMOLI. «Questa sera come sindaci del Basso Molise, insieme ai comitati in difesa della sanità pubblica, ci siamo incontrati per discutere del Pos 2019/2021, un incontro costruttivo e proficuo, nessun colore politico, ma un unico interesse, riportare al tavolo della conferenza dei sindaci che si terrà il giorno 8 ottobre, presso la sala della Costituzione della Provincia di Campobasso, proposte chiarimenti e richieste, per garantire il diritto alla salute dei cittadini dell'intero territorio del Basso Molise. Ringrazio i rappresentanti dei comitati e i colleghi sindaci, delle riflessioni e dei suggerimenti avanzati, per affrontare il problema della sanità in maniera costruttiva e fattiva».

Sono le parole del sindaco Francesco Roberti, che assieme ai colleghi del territorio ha risposto all'invito formulato dal Comitato San Timoteo di Termoli, presente anche il comitato Basso Molise per il Bene comune.