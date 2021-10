TERMOLI. Partito l’ottobre della Lilt in Molise, che in occasione di ogni stagione autunnale promuove campagne di prevenzione oncologica sul territorio sotto l’insegna “Il nastro rosa”.

In sala consiliare, a Termoli, ieri pomeriggio, dalle 16.30, incontro promosso dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori per presentare le iniziative collegate alla diagnosi precoce dei tumori della mammella.

Presenti l’assessore comunale alla protezione civile Michele Barile e il dottor Giovanni Fabrizio, tra gli ideatori del Registro Tumori, oltre che storico presidente e fondatore della Lilt in provincia di Campobasso.

La conferenza è stata moderata dalla collega Barbara Fusco e nell’occasione è stato presentato e trasmesso anche il docu-film “Terra Sana per Uomini Sani” della regia di Ilaria Jovine e Roberto Mariotti.

L’iniziativa Lilt for Women mira a promuovere l’importanza della diagnosi precoce come arma per combattere il tumore al seno e perciò ogni anno promuove nel mese di ottobre tutta una serie di appuntamenti e di screening per le donne. Ed anche quest’anno l’impegno profuso è maggiore al fine di recuperare diagnosi e cure ritardate a causa del Covid-19.

L’Associazione Provinciale di Campobasso della Lilt per questo mese di ottobre ha in programma visite senologiche, ginecologiche, nutrizionali e psico-oncologiche distribuite tra Termoli, Larino e Campobasso.

Presso l’ospedale di Termoli si terranno le visite senologiche grazie ai dottori Giovanni Della Valle e Gianluca Coppola, le visite ginecologiche grazie ai dottori Bernardino Molinari, Anna Di Siena e Mariagrazia Conte e all’interno dello Sportello Oncologico le visite nutrizionali con la dottoressa Eleonora Iorio e le visite psico-oncologiche con la dottoressa Marianna D’Aulerio. A Larino presso l’ambulatorio Auser si terranno le visite senologiche grazie al dottor Giovanni Fabrizio. Presso l’ospedale Cardarelli si terranno le visite ginecologiche grazie alle dottoresse Amalia Paglia e Daniela Simeone e le visite senologiche all’interno della Breast Unit di Oncologia grazie ai dottori Giovanni Della Valle e Gianluca Coppola.