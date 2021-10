TERMOLI. Sanità in primo piano a Termoli, ieri sera l’incontro partecipato tra Comitato San Timoteo, Comitato Basso Molise per il Bene Comune e Comitato Articolo 32, rappresentati da Nicola Felice, proponente, Annarita De Notariis e Dilma Baldassarre, nell’auditorium del Cosib coi sindaci del basso Molise.

Un incontro necessario per parlare delle eventuali soluzioni da intraprendere per il Piano operativo sanitario, non per quello in scadenza, ma per il Pos che verrà adottato nel futuro imminente, a cui è legato il destino dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

Il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice, ha sostenuto che il problema, che ormai perdura da anni, non si può addebitare alcuna responsabilità singolarmente, anche perché siamo stati amministrati sia al livello locale, che regionale da tutti gli schieramenti politici. Ha sottolineato l’importanza di questo Pos, affinché non abbia seguito, anche se è stato adottato ed è attualmente vigente. Felice sostiene che loro come comitato non hanno mai fatto un’azione legale in tutti questi anni, anche perché hanno ritenuto che è un problema politico ed è la politica che deve affrontarlo e risolverlo.

Felice ha ribadito che come comitato affronteranno il problema dapprima esortando la politica, in primis i sindaci e poi ricorrendo per via amministrativa. Per il presidente del comitato San Timoteo la questione è ministeriale e governativa. Ha parlato anche del punto nascita del presidio di Termoli, che sopravvive grazie ad una sentenza del Tar.

In particolar modo il nuovo Pos adottato, non specifica i punti nascita che sono presenti nella regione Molise. Il precedente Pos parlava dei punti nascita di Campobasso, del Veneziale di Isernia e di Termoli. La preoccupazione di Felice è che mancando questo requisito, non si possa chiedere una deroga, conservando così il punto nascita pur non raggiungendo il numero di 500 nascite annuali. Nicola Felice ha ricordato che il presidio di Isernia è tuttora aperto grazie ad una deroga.

Il Tar ha infatti accolto il ricorso ha ricordato Felice. Il presidente del comitato San Timoteo non crede nella breve durata di questo Pos anche perché non c’è una data tassativa per la scadenza. Anche perché c’è il rischio di continuare con questo piano operativo sanitario che partirà dal 2022 e terminerà nel 2024.

Come comitato chiedono ai sindaci di portare il problema al Parlamento e al Consiglio regionale.

Il vice sindaco di Castelmauro, Gianfranco Sciarretta – operatore sanitario - ha sottolineato che c’è confusione, anche perché di contratti Covid ce ne sono stati davvero tanti in ospedale. Infermieri, Oss e medici con contratti covid, ma anche medici dall’esercito. Una serie di professionisti che hanno lavorato con questa tipologia di contratto. Ci sono centinaia di contratti a tempo determinato. Sciarretta ha chiesto ai sindaci di chiedere a Toma una fotografia chiara di quello che è il nostro territorio.

Decine e decine di amministratori presenti, la maggior parte dei sindaci del Basso Molise, da Termoli, passando per Larino e Montenero, anche le neo elette Lallitto e Greco da Casacalenda e Ururi, hanno risposto all’invito formulato dal presidente del comitato San Timoteo di Termoli, Nicola Felice.

Felice è stato chiaro: verrà impugnato al Tar Molise, non solo, ma ha anche evidenziato come ci sono segmenti del documento in cui si potrebbero incuneare gli interessi di altre regioni, vedi l’Abruzzo, e che tutto questo ridurrebbe l’autonomia amministrativa del Molise, fino a farla scomparire. Estremi, certo, la lo stesso comitato ha fatto rinverdire l’ipotesi di secessione proprio verso i cugini abruzzesi. A tenere le fila del discorso, Roberti e il sindaco di Larino Puchetti. La riunione è andata per le lunghe, è terminata intorno alle 22, ma i sindaci non hanno ancora espresso la loro posizione, porteranno contributi nella conferenza in agenda domani alla sala della Costituzione nel capoluogo.