Sostegno al pagamento dei canoni di affitto, pubblicato il bando 2021 a Termoli

TERMOLI. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande, su modello predisposto dal Comune, per la richiesta per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2021.

Il presente Bando Pubblico è finalizzato all'erogazione dei contributi attinti al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art.11 della legge 9 dicembre 1998, n.431 e al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, nonché del Fondo sociale integrativo regionale di cui all'art.28 della L.R. 4 agosto 1998, n.12 così come modificato dalla L.R. 12 gennaio 2000, n.4.

Al concorso possono partecipare i cittadini- conduttori titolari di contratto di locazione pubblici e privati che a condizione che alla presentazione della domanda di cui al presente "Bando Pubblico" comunale siano in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi indicati nell'avviso scaricabile da questo link.

IL BANDO