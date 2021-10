«Salvate la cardiologia»: l’appello di un malato cardiaco in difesa del San Timoteo

TERMOLI. La sanità molisana è sempre più ridotta all’osso: dalla carenza di medici, passando per la mancanza di soldi fino ai macchinari vetusti. Carenze che stanno portando, inevitabilmente, lo smantellamento di interi reparti, con la conseguente assenza di un sistema sanitario che può salvare le vite dei residenti.

È il caso eclatante del reparto di cardiologia del San Timoteo di Termoli dove la carenza di personale mette a rischio non solo la salute dei pazienti, ma anche quella dei sanitari costretti a orari spsso assurdi pur di garantire il servizio. Di qui l’appello di Antonio Di Francia, malato cardiaco che chiede ai sindaci del Molise di salvare il reparto.

«Buonasera. Mi chiamo Antonio Di Francia. Sono 4 volte che vado all’Utic e cardiologia, per una grave aritmia cardiaca, dove mi salvano la vita.

Grazie ai medici e infermieri che sono tanto stanchi, fanno il loro lavoro con tanto impegno. Ma ne sono pochi non sanno come devono fare.

Poverini devono fare dei turni massacranti.

Chiedo a voi sindaci dei Molise di salvare la cardiologia del San Timoteo di Termoli. È un reparto di importanza fondamentale.

Chiedo, pertanto, di firmare la petizione per evitare la chiusura dell’ospedale».