Medico di base assente a Chieuti, altro che sanità territoriale

CHIEUTI. Sembra una barzelletta ciò che sta accadendo a Chieuti per quanto riguarda la situazione del medico di base, purtroppo è triste realtà. Dopo la scomparsa dell’amata e compianta dottoressa Zirillo, da maggio si sono susseguiti tre medici, andati via tutti. La situazione è davvero grave ed insostenibile, perché ci troviamo di fronte alla mancanza di un servizio di primaria importanza.

Ormai è risaputo che in piccoli centri come Chieuti, la popolazione è maggiormente composta da anziani, alcuni anche affetti da patologie gravi, che necessitano di prescrizioni mediche periodiche. Da oggi la maggior parte della popolazione non ha questo servizio, non può acquistare farmaci per curarsi. L’Asl Foggia fa sapere che attualmente non riesce a reperire medici che vogliono restare a Chieuti, nemmeno in via provvisoria. Chieuti verrà dichiarato “zona carente”, ma per via della burocazia spesso lunga, si parla addirittura di marzo 2022; grazie a questa procedura, si potrà nominare definitivamente il medico.

Il sindaco Diego Iacono, ha comunicato alla popolazione che, in accordo con l’Asl, per tamponare la situazione, i cittadini potevano scegliere gli altri due medici, in servizio anche a Serracapriola; il sindaco ha invitato la popolazione ad effettuare questa scelta al Cup di Serracapriola. Purtoppo i cittadini recatisi al Cup, hanno avuto un’amara sorpresa: l’impiegato non aveva disposizioni in merito. Il sindaco di Chieuti, avvisato di ciò che stava succedendo, si è recato sul posto e non ha escluso azioni per tutelare i propri cittadini. La rabbia è tanta, molta gente prende farmaci quotidianamente, e vive nella paura di ritrovarsi senza farmaci. La salute è un diritto per tutti!

A malincuore bisogna riconoscere che nei piccoli centri, soprattutto quelli periferici, i cittadini sono abbandonati a loro stessi. Si spera che l’Asl dia più importanza a questa situazione paradossale, e che possa risolverla con la massima urgenza quale merita; si spera che nel frattempo non succeda nulla di grave a nessun cittadino.