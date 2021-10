TERMOLI. La nota con cui l’Asrem ha reso noti lavori alla cabina elettrica dell’ospedale San Timoteo, unita alle mancate reperibilità del servizio di emodinamica, che rendemmo pubbliche nell’edizione del primo ottobre, ha sollevato ancora problematiche afferenti all’ospedale San Timoteo, ormai presente nelle cronache quotidiane senza soluzione di continuità. Stavolta, a parlarne è il Comitato Molisanità L 113, che ieri mattina, alle 11.30, ha espresso la propria posizione riguardo i rischi collegati al trasporto d’urgenza in caso di infarto, all’ospedale Cardarelli, o in altri presidi ospedalieri, quando il servizio di emodinamica non è garantito in viale San Francesco.

Come esempio, le due emergenze avvenute a poca distanza sabato scorso, smistate poi al Cardarelli e a San Giovanni Rotondo, uno dei 20 giorni senza possibilità di essere trattati in loco comunicati dal direttore sanitario del San Timoteo per il mese di ottobre. Reduci dalla polemica per la mancata partecipazione al confronto coi sindaci sul Pos 2019-2021, ospitata mercoledì scorso dall’auditorium del Cosib, su invito del Comitato San Timoteo, Cinzia Ferrante, Debora Staniscia e Alessandra Di Pasquale hanno ribadito con un video in diretta Facebook di 20 minuti tutte le criticità esistenti, amaramente ironizzando sulla scelta dei giorni lasciati agli utenti della sanità bassomolisana in cui subire attacchi di cuore. Una iperbole, evidentemente.