Sviluppo e infrastrutture: con la Zes e il Pnrr all'area Cosib 24,35 milioni di euro

TERMOLI. Occhi aperti sulle opportunità connesse alla Zes Adriatica e in generale a tutte le Zone economiche speciali. Una previsione di investimento in determinate aree del Paese che diventerà ancora più importante attraverso il Pnrr, che certamente mette a disposizione anche più fondi. In particolare, in un’analisi pubblicata dal magazine web Startmag.it, confermata anche dal Consorzio industriale, c’è la previsione di un finanziamento da 24,35 milioni di euro che dovrà essere utilizzato per ammodernare la viabilità, realizzare strutture e creare delle isole free. «Entro fine anno dovranno essere dettagliati i progetti per investire 630 milioni in otto Zone economiche speciali in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. L’analisi di Enrico Martial Entro fine anno dovranno essere dettagliati i singoli progetti per investire entro giugno 2026 i 630 milioni di euro in otto “Zone economiche speciali”, le ZES, collocate in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna – riferisce il portale - a integrazione di una lunga serie di interventi, per mezzo dei fondi strutturali o nazionali, e godono di crediti di imposta e di varie semplificazioni burocratiche». Oltretutto, si fa riferimento anche alla Gigafactory per le batterie di Stellantis. «Gli interventi del Pnrr sono di collegamento “ultimo miglio” tra aree industriali, rete ferroviaria e corridoi europei, e poi riguardano la logistica, gli interventi su energia, rinnovabili e ambiente, sulle banchine, sull’accessibilità e la sicurezza». Gli otto Commissari straordinari, che possono fare da stazione appaltante e rilasciare una “autorizzazione unica”, sia pure al termine di una conferenza dei servizi. Vengono ora sostenuti dal personale dell’Agenzia per la coesione, quella che governa i fondi strutturali. La relazione diventa più stretta quindi con lo Stato, a cui spetta la loro nomina, rispetto al ruolo delle Regioni, a cui viene ancora riconosciuta la necessità dell’intesa.