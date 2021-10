TERMOLI. “Donne tra ricordi e futuro”: Angela Rusciano e Adelmina Di Cienzo componenti della Fidapa di Termoli tra le vincitrici del prestigioso premio nazionale di Pratovecchio Stia.

Nella suggestiva pieve della Fraternità di Romena, le autrici molisane hanno ottenuto rispettivamente la menzione speciale per la sezione libri e il secondo premio per la narrativa

“Donne tra Ricordi e Futuro” è un concorso letterario indetto dal comune di Pratovecchio Stia e dall’Associazione “Scrivi la tua Storia” in collaborazione con l’Ente Parco Casentinesi e la Fidapa Bpw Italy.

Si è svolta sabato 9 ottobre presso la Fraternità di Roena la premiazione delle opere vincitrici.

Conduttore dell’ evento è stato l’autore televisivo Marco Danè e l’avvocato narratore Luciano Spigliantini. Preziosa la collaborazione della giornalista di Rai 1 Valentina Bisti, testimonial del premio con l’esibizione della soprano Gabriella Tommasi e del tenore Giorgio Orlandi. Le letture dei brani sono state affidate a Massimo Martini e Annalisa Pietrini.

Il premio che ha ottenuto il riconoscimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, è sponsorizzato da numerosi partner. Presidente è Lorena Fiorini che con il sindaco Nicolò Caleri, ha accolto gli ospiti e i convenuti alla cerimonia di consegna dei premi agli autori delle diverse sezioni e alle menzioni speciali con il vicesindaco di Firenze e altre autorità.

La Giuria del Premi ha deliberato la rosa degli autori selezionati e giunti in finale nelle Sezioni : Narrativa (Romanzo, Romanzo breve); Poesia, Cucina in famiglia,, Ambiente; Novelle. La Giuria ha, inoltre, deliberato l’assegnazione di Menzioni speciali ad autori meritevoli.

All’importante cerimonia, tra i vincitori da tutta Italia, il Molise e la città di Termoli sono state rappresentate dalla past presidente Fidapa Angela Rusciano a cui è stata assegnata la menzione speciale per il suo libro “ Arriva il Tempo”. “Ottimo testo. Fa rivivere persone e dà voce a un mondo oramai scomparso. Tradizioni culinarie e figure vengono presentate nei momenti in cui il cibo diventa comunanza e conforto”. E’ stata la motivazione espressa dalla giuria.

La socia Adelmina Di Cienzo ha invece vinto il premio della sezione narrativa, classificandosi al secondo posto come autrice del brano “Storia di un padre”. Questa la motivazione della giuria: “si tratta di un lavoro ben fatto su realtà descritte e vissute in quelle terre. Le immagini sono vivide, i sentimenti vengono espressi al lettore con immediatezza e grande capacità espositiva. Ovunque emerge amore per il prossimo e traspare grande fede e l’aiuto della Provvidenza”.