TERMOLI. C’è chi dice che le ultime elezioni amministrative abbiano fatto registrare una sconfitta del fronte sovranista. Non diamo giudizi, ma c’è anche chi va oltre i partiti tradizionali di area e lancia un nuovo progetto, come “Ancora Italia – per la sovranità democratica”. Questo movimento organizza alle 17 in piazza Monumento, oggi a Termoli, una manifestazione denominata: “La libertà contro il neoliberismo”. Saranno presenti il presidente nazionale Francesco Toscano, il segretario Mario Gallo e il coordinatore molisano Nicola Tedesco. Contributi al dibattito col costituzionalista Daniele Trabucco, lo storico e scrittore Paolo Borgognone, lo scrittore e saggista Cosimo Massaro.

Infine, collegato in streaming il noto psichiatra e opinionista Alessandro Meluzzi. «Ancora Italia è un partito che lotta per l’affermazione della libertà individuale, per la difesa della costituzione e per la democrazia – riferisce il coordinatore regionale Nicola Tedesco – il convegno di presentazione vedrà la presenza dei vertici nazionali del partito, che discuteranno delle problematiche attuali presenti nella nostra società in Italia.

Ancora Italia è già stata presente in diversi incontri nel Molise, vogliamo porre in evidenza come siamo ancora soggetti a restrizione come in nessun altro paese del Mondo, a cominciare dal Green Pass». «Ancora Italia è il partito politico di chi, nel tempo della globalizzazione infelice e dei mercati apolidi deregolamentati, del fanatismo economico senza frontiere e senza identità, non rinuncia ad affermare, con orgoglio e determinazione, che noi siamo ancora Italia: e che, dunque, occorre procedere in direzione ostinata e contraria rispetto ai cantori delle “cessioni della sovranità” e dell’“irreversibilità” dei processi in atto».