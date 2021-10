TERMOLI. Era da tempo che il presidente dell’Autorità portuale del Mar Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi, non si esprimeva sul porto di Termoli quale naturale estensione della rete marittima per ora solo pugliese. L’unico contatto, fino a ora, la nascita del comitato di indirizzo della Zes adriatica, comprendente appunto Puglia e Molise, datata 16 settembre 2020. «Si sta configurando un'aderenza tra area dell'Autorità portuale e quella della Zona economica speciale interregionale Puglia-Molise - spiega Ugo Patroni Griffi, presidente dell'Authority del Mar Adriatico Meridionale - Termoli, infatti, fa parte della Zes adriatica e insiste sul porto core di Bari. Il procedimento per l'ingresso di Termoli è in una fase molto avanzata».

Lo ha dichiarato nel corso di una intervista al collega de “Il Sole 24 Ore” Domenico Palmiotti.

«Dopo l'intesa Puglia-Molise, a stretto giro dovrebbe arrivare il via libera del Consiglio regionale del Molise e del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile. Oltretutto questo passaggio è fondamentale anche per accedere alle risorse del Pnrr». «Ci sarebbe un settimo porto da inserire per essere completi nella corrispondenza tra circoscrizione dell'Authority e area della Zes ed è quello di Molfetta. Che rientra già nella Zes ma è gestito dalla Capitaneria di porto. Molfetta, allo stato, non fa parte dell'Authority. I lavori per l'infrastrutturazione della parte commerciale sono in corso e se a Molfetta volessero unirsi, sarei molto contento».

Su queste novità, anche in relazione all'iter in corso di approvazione a Palazzo D'Aimmo, abbiamo intervistato il sindaco Francesco Roberti, che anticipa anche un incontro relativo alla ristrutturazione della stazione ferroviaria, di cui abbiamo dato notizia in precedenza.