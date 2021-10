Paduano: «Solidarietà alla Cgil, ma la destra non è coinvolta negli assalti di Roma»

TERMOLI. Prima presa di posizione anche da destra dopo i tafferugli di ieri a Roma. Luciano Paduano, responsabile organizzativo di Fratelli d’Italia in Molise e dirigente nazionale, afferma che “La politica non è coinvolta nell’assalto promosso da delinquenti alla sede del sindacato Cgil. Sono convinto che la destra, anche quella più radicale, non abbia nulla a che fare con il gesto vile che ha devastato Roma e la sede Cgil. Gli uomini di destra non se la prendono con oggetti, non manifestano con violenza, non si scagliano contro le forze dell’ordine. A nome mio e del partito locale esprimo solidarietà alla Cgil e a tutto il corpo della Polizia che sempre più paga le conseguenze di stupide guerriglie. Anche da Fratelli d’Italia Termoli si invita la ministra dell’Interno Lamorgese alle dimissioni».