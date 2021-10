FOGGIA. Dalla nottata è in corso una maxi attività antidroga da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia. In particolare, in contemporanea, sono in esecuzione due importanti provvedimenti cautelari contro il traffico di sostanze stupefacenti esistente sul territorio della provincia di Foggia, il tutto nell’ambito dell’operazione convenzionalmente denominata “Green Power” da parte dei militari dell’Arma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Foggia.

Più di 100 militari, supportati altresì dai Reparti Specializzati dell’Arma dei Carabinieri (Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori, Nucleo Cinofili e Nucleo Elicotteri), stanno difatti eseguendo, in diversi territori della provincia, dall’Alto al Basso Tavoliere, delle misure cautelari personali nei confronti di diversi soggetti, coinvolti a vario titolo nel traffico di sostanze stupefacenti. Alcune decine, inoltre, anche le perquisizioni locali domiciliari simultaneamente in atto sempre per la ricerca di droga e non solo.

Le indagini, svolte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Foggia e della Compagnia di San Severo, hanno permesso di disarticolare alcuni gruppi criminali dediti allo spaccio ed alla coltivazione di sostanze stupefacenti.

“Pugno duro” della Squadra Stato contro il crimine sul territorio della Capitanata.

I dettagli ed il resoconto di tale importante attività antidroga verranno poi forniti – ad attività concluse - in una conferenza stampa, in presenza, fissata per le ore 10.30 odierne presso gli uffici della Procura della Repubblica di Foggia.