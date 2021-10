Il caso Molise, un nuovo Catasto potrebbe condurre a una cascata di imposte

MOLISE. La riforma del Catasto divide la politica nazionale.

Nel 2006 Prodi presentò il progetto, collegato alla Finanziaria, e la revisione fu annacquata da un intervento di riduzione dell’Ici. Oggi il tema rinasce. Ursula von der Leyen chiede all’Italia di porre mano ai valori non aggiornati. In sostanza l’Ue ritiene che gli immobili del nostro Paese forniscano, in rapporto al Pil, un gèttito inferiore rispetto alla media europea. Ma, riformare, fa aumentare l’Imu e ne riuscirebbe ritoccato – al rialzo – anche l’Isee dei nuclei familiari. Per il momento, almeno sino al 1° gennaio 2026, il Governo può minimizzare. Ma, spirato il termine, sono in tanti a ritenere che la riforma si trasformerà in una trappola tale da terremotare gli equilibri politici del Paese. Eppure Draghi parla solo di “una operazione-trasparenza” senza conseguenze sul carico fiscale. Vero è che il Catasto è fermo da 30 anni e che è pieno di buchi, al punto che le mappe fotografiche dicono che, a fronte di 64,4 milioni di immobili ufficialmente riconosciuti, ve n’è almeno 1,2 di cui si ignora persino l’esistenza.

E’ pure vero che ci siano 2 milioni di case ‘note’ che non compaiano nelle dichiarazioni dei contribuenti; e che esse crescono nella proporzione per cui, ogni 100 nuove, il 17,7% è abusivo. Il 45,6% di questa percentuale si trova al Sud. Gli immobili producono entrate per 40 miliardi/anno: la metà di questi viene dall'Imu sulla 2^ casa, il resto dall'imposta di registro, dagli affitti, e simili. Tirando le somme, se tutti pagassero il dovuto, lo Stato dovrebbe introitare almeno altri 6 miliardi di euro/anno. Poste così le cose, sembrerebbe che un riordino servirebbe soprattutto a stanare gli evasori. Ma la riforma si propone anche di riallineare le valutazioni, rivedendo le categorie di attribuzione (invece che A3, A2, ecc., una divisione più semplice degli immobili in ordinari ed in speciali), usando i mq anziché i vani e tenendo conto dei valori suggeriti dal mercato. Insomma il risultato sarebbe quello di accertare: 1) che c'è chi, rispetto alle rendite attuali, paga troppo poco (magari solo perché la casa è vecchia, ma è stata ristrutturata nel centro di Roma); 2) e chi oltre misura (perché l’edificio è nuovo, ma collocato in una ex-borgata di periferia). Il Governo assicura che la riforma non caverà più danaro dai proprietari; ma l’invarianza del gettito complessivo non vuol dire invarianza delle tasse pagate da ciascuno. Perciò c'è chi si troverà con una rendita accertata inferiore e chi con una rendita superiore con maggiori tasse da versare, per esempio, in quanto ad Imu.

Pensate al caso-Molise ove immobili campobassani e termolesi non possono essere considerati uguali agli omologhi beni di Larino o di Agnone (che non hanno più prezzo reale). Per la cronaca le famiglie esenti per la prima casa sono 16 milioni. Il ricasco fiscale di una revisione del Catasto riguarda, dunque, 7 milioni di famiglie che posseggono una 2^ casa. Sono soprattutto queste (almeno 12 milioni) le potenziali vittime. Peraltro un allineamento ai valori di mercato può comportare massicci spostamenti anche nella bolletta dell'Imu sul 2° immobile. Oggi Draghi tranquillizza, ma rivedere il Catasto costituisce un aggravio di tassazione. In tanti Comuni del Molise, con valori aggiornati a quelli reali, si potrebbero persino abbassare le imposte di un punto e più. Ma, se pagare il 4% su 100mila euro di valore equivale a versare al Fisco 4mila euro, pagare il 2,5% su 200mila costerebbe 5mila. ‘Voila le truc’! Se poi si consideri che i valori catastali sono spesso 4 volte di meno, l’aggiornamento potrebbe avere effetti devastanti per le tasche dei Molisani con aumenti superiori anche al 100%. Per di più, rivedendo gli èstimi, verrebbero riviste anche le rendite catastali (che incidono sull’Imu). E’ vero che, al momento, l’imposta è caricata solo sulle spalle dei proprietari di seconde case (5 milioni e mezzo di Italiani), ma – dal 2012 – le tasse sono passate da 9 a 22 miliardi e, con il giochino della riforma catastale, il fardello potrebbe diventare ancora più pesante. Insomma, ‘mala tempora currunt’.

Claudio de Luca