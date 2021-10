GUGLIONESI. Dopo l'ordinanza del commissario alla ricostruzione Toma, primi avvisi da parte delle amministrazioni locali per i danni causati dal sisma nell'agosto 2018. Criticità, sui ritardi del programma di risanamento degli immobili erano state evidenziate sabato 2 ottobre, nella piazzetta di Santa Chiara a Guglionesi, si è svolto l’incontro dal titolo “Post sisma nel Basso Molise”, dove si sono ritrovati, oltre alla delegazione del Pd promotore dell’evento, i sindaci che sono stati colpiti duramente dal terremoto del 2018 e il presidente del comitato sisma, Achille Ionata.

Il circolo del Pd di Guglionesi ha voluto dar voce a tutta quella gente che, ormai da troppo tempo, aspetta risposte e fatti concreti. Gente che ancora oggi è fuori casa.

I cittadini indignati da questa situazione non si sentono rappresentati da chi dovrebbe «smuovere mari e monti» affinché possano rientrare finalmente nelle loro abitazioni, in particolar modo dal Presidente Toma e anche dai sindaci.

Tutti sono stati sollecitati ma informazioni e risposte esaustive non sempre sono state date.

«E’ giunta notizia- ha affermato Annamaria Becci del circolo Pd di Guglionesi- che il presidente Toma non ha fatto richiesta dello stato di proroga di emergenza del sisma».

C’è un grido di dolore che non passa e che continua a rimanere indifferente ai più, a coloro che dovrebbero, ormai usare il condizionale è d’obbligo.

Non chiedono più promesse ma fatti. Fatti concreti perché, non si può vivere lontani da casa per più di tre anni. «E’ fastidioso chiamare i sindaci per avere notizie in merito- ha spiegato Ionata- ma abbiamo bisogno di sapere, abbiamo bisogno che qualcuno si muova insieme a noi».

Unendo le forze, di tutti, si è più forti e più forti questa battaglia si può vincere. E’questo il succo del discorso del sindaco Bellotti che vede d’accordo anche gli altri sindaci presenti.

Dove una voce non arriva, bisogna che si attivi un coro. Dove una voce non viene ascoltata, un coro di voci deve esser per forza preso in considerazione. E non solo a parole. Perché come un detto dice «Le chiacchiere se le porta il vento». E lì rimangono mentre, i cittadini fanno i salti mortali per avere qualcosa di concreto a cui aggrapparsi.

Sostenere il comitato o, comunque, chi è ancora fuori casa è un atto dovuto, un atto d’amore verso chi ne ha bisogno. Verso chi la luce in fondo al tunnel non riesce più a vederla.

Secondo il sindaco Puchetti di Larino, «Non è vero che i sindaci non hanno fatto niente, anzi noi sindaci abbiamo cercato in tutti i modi di interloquire, di promuovere e stimolare il governo a nominare un commissario». C’è traccia di questi sindaci che in regione hanno fatto note su note per la nomina di un commissario ma «ci hanno fatto attendere un anno e tre mesi».

Le emergenze, secondo i presenti, sono gestite male e non importa se è il terremoto, la sanità o il Covid, «il presidente fa andare a rotoli questa regione».

Bisogna ripartire da una decisione comune, bisogna provare a capire se le agevolazioni del 110% possano essere utilizzate per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma.