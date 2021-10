TERMOLI. La morsa del maltempo che ha tenuto sotto scacco il Molise per diversi giorni, ha causato alcuni danni soprattutto sulla costa dove sono stati numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco, soprattutto nelle ultime 48 ore.

Ad avere la peggio sono stati gli alberi, in via Dante ma anche al Parco comunale, sradicati dal vento, ma anche il lampione sul Lungomare Nord, nello spiazzo di fronte la rotonda ove sorgono gli alberghi. La caduta è stata ripresa da una nostra lettrice, intenta a riprendere il vento forte che ha sferzato la costa, nel momento in cui il lampione è caduto.

Il lampione abbattuto, per fortuna, non ha causato danni a persone, solo tanta paura in chi, in quel momento, si trovava in zona. Stesso discorso per la tromba marina che, nel pomeriggio di lunedì 11 ottobre, ha affascinato i termolesi che hanno deciso di immortalarla con video e foto, successivamente postate sui social.