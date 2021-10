TERMOLI. La formazione delle trombe marine di ieri pomeriggio al largo del mare Adriatico, visibili a occhio nudo dalla costa termolese, ha suscitato molte reazioni. Innumerevoli i commenti social e le interazioni su video e foto, scenari meteo altamente spettacolari, certo, ma che incutono anche preoccupazione e timori.

Innegabili i cambiamenti climatici, poiché questi fenomeni estremi, che ormai accompagnano spesso e volentieri i fronti temporaleschi, rappresentato quanto stia mutando il nostro pianeta, anche in settori in cui la troplcalizzazione è un effetto recente.

Interessante quanto ha riferito sul portale del Cnr, lo scienziato Marcello Maglietta, dell'istituto di Scienze dell'atmosfera e del clima, proprio in relazione alla nascita di trombe d'aria e tornadi.

«La formazione delle trombe d’aria richiede la presenza simultanea di diverse condizioni: elevato contenuto di umidità, forte gradiente verticale di temperatura - ovvero presenza di instabilità atmosferica -, forte variazione della direzione e dell’intensità del vento con la quota, il cosiddetto shear del vento. Uno shear elevato favorisce un tipo particolare di temporale, il cosiddetto temporale a supercella, che caratterizza gli eventi più intensi.

In Italia, si verificano in media trentasette trombe d'aria per anno, un valore che, rapportato all'estensione, è confrontabile con quello delle altre nazioni che si affacciano sul Mediterraneo e dell’Europa centrale, mentre è leggermente superiore a quello dei paesi dell'Europa orientale. Ovviamente c'è una forte variazione regionale: ci sono regioni in cui sono poco frequenti, altre come la Liguria in cui la frequenza è prossima a quella della Florida, lo stato degli USA che conta la più alta densità di trombe d’aria (per quanto siano per lo più di debole intensità).

Un'altra differenza fondamentale è tra la zona peninsulare e quella continentale: nel Nord Italia, il meccanismo di formazione è simile a quello che caratterizza gli eventi nel continente europeo, mentre i vortici che caratterizzano le regioni peninsulari e le isole sono per lo più generati come trombe marine.

In che modo il cambiamento climatico influirà sull’intensità e sulla frequenza dei tornado? Purtroppo è difficile fornire una risposta esauriente, sia perché abbiamo serie piuttosto limitate di dati storici, sia perché i tornado hanno una scala molto piccola, al sotto di quella che i modelli climatici riescono a rappresentare. Quel che è possibile fare attualmente è analizzare gli elementi che determinano lo sviluppo dei tornado e studiare come cambieranno: i modelli prevedono per il clima futuro la presenza di maggiore energia rilasciata dal mare e maggiore instabilità atmosferica, mentre ci sarà meno shear; quindi, avremo probabilmente un numero leggermente inferiore di tornado ma con un’intensità maggiore rispetto a oggi, un risultato consistente con quanto indicano i dati dei tornado statunitensi registrati negli ultimi anni.

In questo contesto, quali sono le prospettive per un sistema di allerta in Italia? Il fatto che ci siano occasionalmente degli eventi particolarmente intensi anche nel nostro Paese suggerisce la necessità di sviluppare un sistema di allerta. Questa è però un’attività che non si può implementare in breve tempo, perché se da una parte è necessario interpretare i dati radar in modo da individuare la presenza di tornado in tempo reale, dall'altra è necessario studiare maggiormente questi fenomeni al fine di comprendere meglio i meccanismi di formazione e sviluppo nelle nostre regioni, nonché lavorare sull’aspetto sociale, in modo che la popolazione sia in grado di interpretare il messaggio di allerta e assumere i comportamenti più appropriati di conseguenza».