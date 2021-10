Ampio tratto di via Corsica interdetto al traffico il 21 e 22 ottobre, prove di carico sui viadotti

TERMOLI. Si preannunciano due giorni caotici per la città di Termoli, parliamo di giovedì 21 e venerdì 22 ottobre, quando sarà impossibile transitare in via Corsica, nel tratto compreso dal vecchio ospedale fino all'incrocio per via Egadi.

L’ufficio tecnico comunale ha avviato nel 2017 una campagna di indagini conoscitive e tecniche sullo stato di conservazione dei viadotti ex Anas di via Corsica, denominati rispettivamente “Viadotto Santa Maria” (meglio noto come Ponte Sei Voci) e “Viadotto Molinello” (meglio noto come Ponte del Parco); - agli esiti degli studi sopra menzionati si procederà con la predisposizione dei piani di intervento manutentivi necessari.

Con determinazione dirigenziale n. 1960 del 19.10.2020 è stata affidata alla ditta “Labortest” di Pescara la verifica della vulnerabilità sismica finalizzata al rilascio del certificato di idoneità statica dei viadotti ex Anas di via Corsica indicati in premessa.

Con nota acquisita al prot. n. 62140 dell’11.10.2021 la ditta incaricata ha comunicato che nei giorni 21 e 22 ottobre 2021 ha programmato l’esecuzione delle prove di carico sugli impalcati dei manufatti stradali in argomento.

Necessario, al fine di garantire la formazione delle corrette condizioni dei campi di prova per gli accertamenti strutturali in itinere, disporre la chiusura al traffico veicolare e pedonale del Viadotto Santa Maria e del Viadotto Molinello, per il periodo di durata delle prove e precisamente dalle ore 7 del giorno 21 alle ore 19 del giorno 22.

Si ordina l’interdizione del traffico veicolare e pedonale sui via Corsica nel tratto compreso tra l’intersezione con via del Molise e del Molinello e l’incrocio con via Egadi, dalle ore 7:00 del giorno 21.10.2021 alle ore 19:00 del 22.10.2021 indicando quale percorso alternativo al tratto di via Corsica chiuso al traffico, quello composto da via Molinello, via Elba, viale Padre Pio, via Egadi; che l’accessibilità agli abitati di via Corsica compresi nel tronco interdetto al traffico, è resa possibile dal transito su via Tremiti, via Egadi e la bretella che collega la rotatoria di Rio Vivo con la rotatoria antistante il distributore Eni.