Test salivari al via sugli alunni dell'istituto comprensivo Difesa Grande

TERMOLI. Al via oggi all’istituto comprensivo Difesa Grande la campagna di screening coi test salivari per gli alunni delle classi prescelte. I test si svolgeranno nel plesso di via Po e proseguiranno nel plesso di Difesa Grande. Gli studenti che hanno consegnato regolare consenso e trattamento saranno accompagnati da una insegnante per ciascun plesso. L'equipe medica dell'Asrem, formata da due medici e da un infermiere, provvederà personalmente all'esecuzione dei tamponi in aule appositamente adattate ad accogliere alunni e personale sanitario. Il test salivare non è assolutamente invasivo e non è necessaria la presenza delle famiglie. Qualora genitori e tutori fossero intenzionati ad assistere al tampone, questi dovranno presentarsi a scuola muniti di green pass valido e attendere il turno del proprio figlio.