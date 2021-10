Il Molise è probabilmente tra le regioni italiane meno gettonate dai turisti, e, a torto, un po’sottovalutata. Questa nostra perla del centro Italia offre infatti una varietà straordinaria di scenari: città storiche, piccoli borghi medievali e paesaggi mozzafiato, immersi in una natura ancora intatta e senza tempo.

Tra le città molisane di maggior interesse c’è senza dubbio la nostra Termoli, con i suoi oltre 30 mila abitanti e il suo piccolo borgo antico, che è uno dei più belli e caratteristici del nostro Paese. La parte antica sorge su un promontorio roccioso che si affaccia direttamente sul mare. La città, come si sa è dotata di un porto turistico che ha una suggestiva tradizione marinaresca, e da cui è possibile partire per raggiungere le vicinissime Isole Tremiti; veri e propri tesori della natura, per i quali gli amanti delle immersioni subacquee impazziranno.

Cosa visitare a Termoli

Diverse sono le attrattive della nostra città, tra cui in particolare la qualità dell’acqua del mare che per molti anni ha ottenuto il riconoscimento di “Bandiera Blu” e la sicurezza delle spiagge. Termoli offre anche la suggestiva camminata tra i vicoli a ridosso di affascinanti edifici medievali, tra i quali ricordiamo il Castello Svevo e la Cattedrale. Oltre alla zona antica, però, vale la pena visitare anche i quartieri più giovani e moderni.

Ricordiamo ai nostri ospiti una delle sue peculiarità, le strettissime stradine che serpeggiano per il borgo medioevale. A “Rejecelle è la strada più stretta d’Italia (misura solo 42 centimetri!).

Come raggiungere Termoli in autobus

Per chi ha voglia di una gita fuori porta e raggiungere Termoli all’insegna del relax, l’opzione di viaggiare in autobus è tra le più indicate. Termoli è, infatti, ben collegata a diverse città della penisola, e pertanto l’autobus a lunga percorrenza può essere una soluzione conveniente oltre che confortevole.

Viaggiare in autobus risparmiando e rilassandosi

Bus Termoli-Roma: come acquistare il biglietto in modo facile e veloce

