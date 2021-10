«Senza unità d'intenti la sorte del San Timoteo è segnata»

TERMOLI. Dopo le ultime iniziative di carattere politico e istituzionale sulla sanità, è intervenuto il presidente del Comitato San Timoteo di Termoli, Nicola Felice, che aveva già annunciato il ricorso al Tar Molise contro il Pos. « Ci sono voluti l'adozione del Pos 2019/21 e gli ultimi "bollettini di guerra" sui reparti dell' ospedale San Timoteo, per destare menti e coscienze (?) di tanti personaggi, finora dormienti.

L'aria che tira non è delle migliori, anzi appare irrespirabile, e spinta dalle solite "correnti" di parte, appare incapace di spazzare via i nuvoloni presenti, anzi li addensa promettendo così l'inevitabile diluvio. Termoli e il basso Molise in questo particolare e gravissimo momento ha solo bisogno di unità di intenti e di azione da parte di tutti.

Non è questo l'occasione, come in passato, di strumentalizzazioni partitiche. Diversamente, persistendo nel solito "teatrino" il San Timoteo, unico presidio ospedaliero rimasto nel basso Molise, non potrà neanche sperare di avere un futuro degno del suo glorioso passato, quando era punto di forza e di riferimento del servizio sanitario Molisano e delle regioni limitrofe. Il Comitato San Timoteo chiede e si auspica che ciò possa accadere».