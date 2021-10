Green pass Covid-19 e il ‘fai-da-te’ per i controlli

TERMOLI. La certificazione verde Covid-19 e il ‘fai-da-te’ per i controlli.

Il Presidente Draghi ha adottato le linee-guida relative all'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale delle Pubbliche amministrazioni. Da venerdì 15, quando il certificato diventerà d'obbligo sul posto di lavoro, i controlli con la App si faranno quotidianamente ed a rotazione così da coinvolgere tutto il personale. Niente contribuiti e ferie, oltre allo stipendio, per chi non abbia la Carta verde e risulti assente; divieto per le aziende di conservare il Qr-code dei dipendenti, che arriverà anche per chi sia stato esentato per motivi di salute dal vaccino. Verifiche anticipate non oltre le 48 h in caso di turni di lavoro e possibilità per chi si sia immunizzato all'estero con i vaccini autorizzati di avere la certificazione. Dopo l'entrata in vigore dell'obbligo del ‘green-pass’, arriveranno i decreti integrativi.

Per i casi di alterazione o di falsificazione della certificazione o di utilizzo di quella altrui, "il quadro sanzionatorio non esclude la responsabilità penale. Sono consentite deroghe "solo per il personale della Pa, fatta eccezione "per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale". E pertanto "non è consentito in alcun modo", in quanto elusivo dell'obbligo, "individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione" o dell'impossibilità di esibirla. Sin qui l’aspetto normativo; ma rimane in piedi una sorta di fai-da-te per i controlli che non è ammissibile quando si eserciti un pubblico potere sanzionatorio quale quello previsto in materia di possesso del ‘green-pass’. Le disposizioni non chiariscono ‘chi’ debba scrivere il verbale di contestazione, ‘quale’ modello occorra usare, ‘da quando’ partano i termini per i pagamenti in misura ridotta, come inoltrare gli atti alle Prefetture, ‘et alia’. La norma di riferimento (art. 9-septies, d.l. n. 52/2021, introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 127/2021) non fornisce alcuna indicazione né sulla procedura né sugli atti del procedimento, eccezion fatta per le sanzioni irrogabili dal Prefetto; né per i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni. Nient'altro, a parte un inefficace rinvio (doppio) al d.l. n. 19/2020 che, a sua volta, rinvia alle disposizioni delle Sezz. I e II del capo 1° della legge n. 689/1981 «in quanto compatibili». A tale proposito chi decide quali norme siano compatibili e quali no?

Forse ogni ‘libero’ interprete ‘ad libitum’? Nel dossier del Senato dedicato al d.l. n. 127/2021, si dà per scontato che i soggetti individuati da parte dei datori di lavoro, anche se «possono avere natura privata», siano stati incaricati «dell'accertamento e della contestazione delle violazioni». Insomma, i dipendenti di un datore di lavoro privato sarebbero agenti accertatori, incaricati, da un soggetto privato, a svolgere un compito di interesse pubblico molto delicato e cioè la contestazione di una violazione amministrativa. E tutto ciò sulla base di una oscura formulazione normativa. Senza contare che, magari, si tratta di persone che non hanno alcuna nozione, nemmeno elementare, di che cosa sia una sanzione o un procedimento sanzionatorio e neppure delle responsabilità anche penali, che sono collegate alla redazione di un atto di contestazione di una sanzione. In secondo luogo, il menzionato d.l. non chiarisce come si debba scrivere l'atto di accertamento: è un verbale di constatazione della violazione propriamente detto? Se per qualche motivo l'atto non sia consegnato immediatamente al trasgressore, chi lo dovrà notificare? Deve contenere tutti gli elementi e gli avvisi per il pagamento (in misura ridotta), per le modalità ed i termini di pagamento, per le modalità ed i termini di presentazione di documenti e scritti difensivi; informazioni per il deposito delle impugnazioni giudiziali? Tutto ciò è rimasto nell'indeterminatezza. Tornando alla scarna formulazione del disposto, i soggetti individuati dal datore di lavoro devono trasmettere al Prefetto gli atti relativi alla violazione. Ma, al riguardo, nessuna modalità operativa risulta essere stata dettata, con la conseguenza che non si sa ancora a chi inviare gli atti, come debba essere confezionato l'invio, se occorra una relazione del soggetto che ha accertato la violazione, se e quale documentazione allegare, se il datore di lavoro abbia qualche adempimento da compiere.

Claudio de Luca