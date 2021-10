Verso l'obbligo del Green pass sul lavoro, «Adeguare gli orari per i tamponi alle nostre esigenze»

TERMOLI. Ci si avvicina a grandi passi alla data fatidica del 15 ottobre, che segna lo spartiacque in Italia sull’utilizzo e l’obbligo di Green Pass nei luoghi di lavoro.

Un tema divenuto di contrapposizione politica e sociale, oltretutto, vista la cronaca dell’ultima settimana.

Tra coloro che si sottopongono a tampone, c’è chi è pronto a vaccinarsi, ma non seguendo il percorso ortodosso scelto dal Servizio sanitario nazionale con Aifa ed Ema, ma cercando di seguire un proprio criterio.

Nell’attesa di una possibilità che gli permetta di inocularsi il preparato che ritiene più affidabile ed efficace, un residente a Termoli, professionista, pone una questione concreta riguardo anche l’obbligo di green pass e l’istituto del tampone.

«La domanda sorge spontanea. Perché una persona che deve andare al lavoro alle 8 di mattina non trova farmacie aperte? Anche chi apre alle 8 non ti può aiutare, per il semplice motivo che comunque per fare e l'analisi del tampone se ne va comunque un quarto d'ora. Tutte le farmacie aprono alle 8:30. Gli orari sono imposti da ordinanze sindacali e da questioni Asrem. Visto che la maggior parte delle persone va a lavorare alle 8 di mattina sarebbe opportuno che, alcune farmacie, magari a turno aprissero alle 7 per fare un tampone a tutti.

Le farmacie notturne non sono tenute a fare il tampone. La farmacia notturna prima di un certo orario non lo fa e, comunque, bisogna prima telefonare perché c’è il diritto di chiamata. Sarebbe opportuno che almeno 2 o 3 farmacie, ogni giorno o a turno, facessero sti benedetti o maledetti tamponi perché la gente va a lavorare e anche perché ci sono soggetti che non possono essere vaccinati. Un'altra questione che, però, io non ho capito si pretendono che una persona sia vaccinata col vaccino che dicono loro o sia vaccinata? Qualsiasi vaccino che ti genera degli anticorpi e un vaccino buono. Se uno dice che il vaccino ha un’attendibilità e una disponibilità a sviluppare gli anticorpi al95/96% significa, per esempio il Pfizer per fare un nome, su 100 persone 95 svilupperanno gli anticorpi altre 5 no. Per cui, può accadere che a quelle persone venga dato il green pass. Secondo il green pass andrebbe dato soltanto a chi è che si tampona, perché solo se tu sei tamponato sei sicuro anche qui sempre con una certa tolleranza.

Ma visto che qui noi li facciamo 2 volte a settimana, solo noi siamo veramente certi di essere o meno infetti. Questo significa, come chiede qualcuno, che dovrebbero essere gratuiti. Se vai a su amazon.de ne trovi di tutti i prezzi. E trovi anche dei tamponi che costano 1 euro. In Inghilterra, i tamponi per i residenti sono tutti gratis e non devi andare in farmacia. Te li fai tu. Se sei malato lo dici se sei sano fai un clic e automaticamente viene caricato tramite un app sul servizio sanitario inglese. Per cui se sei malato stai a casa e chiedi aiuto, se sei sano vai a lavorare».