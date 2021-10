«Mischiano cibo e antigelo per uccidere i cani», l'allarme in via Tremiti e dintorni

TERMOLI. Bastardi dentro, coloro che non amano gli animali e nemmeno le persone, c’è da rimarcarlo, poiché procurano sofferenza e nocumento.

L’allarme stavolta arriva dalla zona compresa tra via Tremiti, via Pantelleria e via Isole Baleari, e non è nemmeno la prima volta.

A diffondere il messaggio social per mettere in guardia tutti è stata Patrizia Colantuoni. «Attenzione, qualche brava persona che odia i cani, ha pensato bene di mischiare a del cibo un bel po’ di antigelo, così da ucciderli. Il cane di mia nipote Burt è ricoverato in fin di vita».