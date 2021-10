TERMOLI. Vento nelle mani a Termoli Sud, nella spiaggia di Rio Vivo, anche raffiche superiori ai 53 km/h quelle cavalcate da chi a tavola e vela non rinuncia. Sono i kitesurfer che si spostano nei luoghi dove Eolo è padrone di casa, come la costa termolese, seguendo le previsioni meteo. Decine gli atleti che hanno sfidato le correnti d'aria provenienti da Nord-Ovest.

Uno spettacolo autentico, che fortunatamente si ripropone periodicamente.

Termoli si trasforma per loro in una piccola California e quel tratto di spiaggia diventa scenografico con onde altissime che i surfisti cercano di sfidare regalando così un incredibile spettacolo.

È il primo reale freddo autunnale.

Ed ecco che appena poi spira un qualche nodo considerevole di vento adatto allo scopo, spuntano simpaticamente come funghi tutti i tanti cultori delle discipline collegate al mare in favore di vento come ad esempio il Kitesurf.