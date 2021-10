Crescita di Bitcoin: quali fattori l’hanno influenzata e la influenzano?

Il mercato delle criptovalute ha continuato a registrare un boom nonostante la pandemia globale che ha devastato tutte le economie significative del pianeta. Bitcoin crescita non si è fermata, ed ha stupito tutti. Molte startup crittografiche si sono sviluppate durante questa pandemia per soddisfare la domanda sempre crescente di Bitcoin criptovaluta e altre.

La capitalizzazione di mercato delle criptovalute, alimentata dalla crescita di Bitcoin, ha recentemente superato la soglia di 1 trilione di dollari. In tutto ciò, il valore Bitcoin è responsabile di circa il 69% del valore di mercato totale.

Allo stesso modo, molti prezzi delle criptovalute sono aumentati, e gli investitori si chiedono perché. Ecco i principali motivi per cui i prezzi delle criptovalute stanno aumentando.

Adozione istituzionale

Le criptovalute, in particolare Bitcoin, sono ora considerate un bene sicuro contro la volatilità e l'inflazione del mercato. L'attuale clima sociale ed economico determina anche una situazione in cui le persone detengono meno liquidità e restano al riparo dalle oscillazioni del mercato. Comprare Bitcoin viene pertanto considerata un’operazione che può portare sia profitto che sicurezza e stabilità.

Square, una società di pagamenti americana, ha acquistato Bitcoin per un valore di 50 milioni di dollari. Successivamente, Microstrategy, una società quotata in borsa negli Stati Uniti, ha convertito riserve di liquidità per un valore di 425 milioni di dollari in Bitcoin. Chiaramente non tutti possono acquistare Bitcoin a queste cifre, ma questo è per rendere un’idea degli enormi numeri che girano in tale settore ancora nel 2021. Se i grandi dell’economia si fidano in questo modo, vale la pena cercare dove comprare Bitcoin per iniziare la propria scalata anche dai piani bassi.

Paypal e criptovalute

Nell'ottobre 2020, la società globale di pagamenti digitali Paypal ha annunciato che avrebbe lanciato funzionalità di acquisto e vendita di criptovaluta sulla sua piattaforma. È noto che Paypal ha 350 milioni di utenti che ora saranno in grado di adottare le criptovalute come mezzo di pagamento. Inoltre, i suoi 30 milioni di commercianti avranno la possibilità di ricevere pagamenti in criptovalute. Comprare Bitcoin con carta di credito era già possibile, e questo ha aumentato decisamente le possibilità.

Facile accessibilità al pubblico

La criptovaluta è una valuta digitale che può essere utilizzata sia come riserva di valore che come modalità di scambio attraverso il trading. Sebbene abbia appena iniziato ad attirare l'attenzione come metodo di pagamento legittimo, si è affermato come una nuova classe di attività nell'ultimo decennio, in particolare grazie alla Bitcoin crescita. Anche se il pubblico ancora fatica a pensarlo come metodo di pagamento principale per le transazioni, molti vogliono convertire il proprio denaro in criptovalute perché credono che la sua natura deflazionistica lo renda una migliore riserva di valore e una copertura contro l'inflazione.

Poiché la criptovaluta sta diventando più accessibile al pubblico, più investitori al dettaglio desiderano una quota della classe di attività e sono disposti a pagare di più.

Mosse normative

I regolatori di tutto il mondo hanno dovuto adeguarsi alla Bitcoin crescita . Devono decidere, ad esempio, come sarà trattato dal sistema fiscale o se e quale regolamento si applica al suo utilizzo. Due eventi in particolare evidenziano l'impatto che la normativa può avere sul prezzo.

L' annuncio che Bitcoin sarebbe stato considerato a corso legale in Giappone ha spinto il prezzo di Bitcoin in aumento del 2% in sole 24 ore, e ha aumentato il prezzo a livello globale del 160% per i due mesi successivi. La decisione della Cina di chiudere diversi scambi di Bitcoin e vietare le offerte iniziali di monete (una forma di crowdfunding spesso pagata con criptovalute) ha fatto precipitare il prezzo di Bitcoin del 29% in 24 ore.

Per concludere

Sebbene il futuro delle singole criptovalute sia incerto, l'industria sta crescendo nel suo insieme. Prevedere il prezzo delle singole criptovalute e di Bitcoin crescita è quasi impossibile, ma il recente indicatore di forza di Bitcoin mostra chiaramente che Bitcoin è qui per restare, almeno per i prossimi anni. Con ulteriore certezza, dovremmo aspettarci un aumento e una stabilizzazione dei prezzi. Bitcoin ha creato vaste opportunità e possibilità e il suo pieno potenziale deve ancora essere raggiunto. Bitcoin è arrivato davvero lontano negli ultimi 10 anni, quindi sarà interessante vedere dove sarà nei prossimi 10, e il vero valore a cui arriverà.