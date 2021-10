TERMOLI. Interventi e riqualificazioni funzionati in arrivo a Termoli.

Cogliendo lo spunto dato dalla realizzazione della nuova terrazza all’inizio di viale Marinai d’Italia, abbiamo esteso il campo d’azione, chiedendo al vice sindaco e assessore competente di Lavori pubblici e Trasporti, Enzo Ferrazzano, cosa bolle in pentola.

Viabilità da mettere in sicurezza, progetti sul litorale Sud e nei quartieri periferici, passando per le manutenzioni nelle scuole e anche l’excursus sul nuovo contratto del Tpl affidato in project financing alla Gtm, che era il soggetto proponente.

Tra gli obiettivi, creare dei luoghi di aggregazione che siano anche aree verdi, oltre a progetti importanti, come la pista ciclabile da estendere verso Petacciato e un sentiero pedonale verso Campomarino.