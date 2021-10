«Palata oltre il 2020» solleva ancora i disagi dei pendolari Sevel

PALATA. Operai Val di Sangro: ancora irrisolte le problematiche relative al trasporto degli operai Molisani, Sevel e indotto. Il Gruppo “Palata Oltre il 2020” sosterrà la battaglia a fianco dei cittadini-operai di Palata, unitamente al Sindaco di Trivento e agli operai dei comuni della Provincia di Campobasso. Continua a sussistere la problematica del trasporto che coinvolge gli operai molisani dell’indotto Sevel: gli autobus che partono dai vari comuni verso la Zona industriale della Val di Sangro, infatti, ormai da più di due anni, non effettuano più le fermate nei pressi delle numerose aziende dell’indotto Sevel, costringendo molti operai a viaggiare in auto o, nel peggiore dei casi, a trasferirsi. Si evidenzia che si tratta di una tratta giornaliera di circa 190/200 km. Angelo Del Gesso (consigliere comunale, lista “Palata Oltre il 2020” e consigliere provinciale): «È un problema che va avanti da circa due anni. Già all’epoca facemmo presente la questione alla Regione ma da allora nulla è cambiato. Abbiamo ripreso a parlare della questione viste le continue e fondate lamentele dei numerosi operai dell'indotto Sevel (circa 100 operai residenti in vari comuni della Provincia di Campobasso, di cui circa il 10% sono cittadini di Palata) e anche grazie alla richiesta del Sindaco di Trivento Pasquale Corallo, il quale ha risollevato la problematica e ha chiesto un incontro all’assessore competente, Quintino Pallante, per affrontare il problema e magari risolverlo una volta per tutte. La situazione crea non pochi disagi. Non è possibile che gli operai trasportati dalla società Sati abbiano la possibilità di maggiori fermate, ognuna nei pressi di ogni azienda, mentre altri operai (circa 100), trasportati dalla ditta Atm, abbiano un’unica fermata presso la Sevel (sezione Montaggio).

Noi del gruppo “Palata Oltre il 2020” ci uniamo alla richiesta del Sindaco di Trivento in modo da affrontare tutti insieme il problema. I nostri piccoli comuni sono da anni a rischio spopolamento e il lavoro, si sa, scarseggia sempre di più. Per questi motivi è necessario, almeno, garantire, a chi un lavoro ce l’ha, di poterci arrivare senza trasferirsi dal proprio comune, dove forse ha anche contratto un mutuo per acquistare una casa o, addirittura, rischiare di perdere il lavoro perché non ha possibilità di arrivare in azienda. Auspichiamo che la Regione, le istituzioni e l’assessore competente prendano in mano la situazione, questa volta in modo fattivo. Siamo in contatto con il sindaco di Trivento e attendiamo la disponibilità dell'assessore Pallante per un incontro presso il Comune di Trivento dove parteciperemo insieme a una rappresentanza dei nostri cittadini, che lavorano nella zona industriale della Val di Sangro e di tutti coloro, degli altri comuni, che vorranno insieme a noi portare avanti questa battaglia al fine di risolvere la problematica del Trasporto. Siamo al fianco dei nostri cittadini!»