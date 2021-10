Green Pass obbligatorio al lavoro, controlli immediati su tutti gli autisti Gtm

TERMOLI. D-day a Termoli come in tutto il Paese, l’introduzione dell’obbligo del Green Pass nei luoghi di lavoro, che sia Pubblica amministrazione oppure settore privato, costringe i non vaccinati a una corsa contro il tempo per conquistare il lasciapassare temporaneo per poter svolgere le mansioni proprie a cui sono stati affidati, lunghe file per sottoporsi al test rapido, una delle tre modalità attraverso cui è scaricabile il certificato verde imposto dal Governo.

Si è arrivati a questa scadenza con un crescendo rossiniano di proteste e polemiche, blocchi e anche scontri, come è ben noto, nei grossi punti nevralgici della logistica la tensione è a mille, ma anche in realtà come Termoli i disagi non mancano.

C’è chi segnala tempi di attesa alle farmacie, con ovvi e conseguenti ritardi sulla tabella di marcia, controlli comunque subito operativi, come è avvenuto nel caso della Gtm, dove l’azienda di trasporto pubblico locale ha fatto verifiche a tappeto su tutti i conducenti per assicurarsi che fossero provvisti del “disco verde” indispensabile.