Col vento e col freddo lunga fila per entrare al San Timoteo, gli utenti: «Tutto questo è assurdo»

TERMOLI. Temperature in netta discesa sulla costa, attorno ai 12 gradi, con un vento di maestrale che spira e sferza il litorale da Nord.

Condizioni climatiche, dunque, che pongono criticità per chi deve attendere all'esterno code infinite, come sovente accade, purtroppo, anche all'ospedale San Timoteo e non sono mancate le proteste da parte degli utenti, subito veicolate alla nostra redazione.

«Ci sono persone anziane e chi non sta bene in fila, che non possono state in piedi così tanto tempo e al freddo», solo per riportare la lamentela più ricorrente.

«Per entrare in ospedale è assurdo aspettare tutto questo tempo», si sfoga una donna.

Termoscanner, dati e Green Pass nella procedura di pre-triage, con ingorgo inevitabile.