TERMOLI. Comitato San Timoteo così riunito non lo vedevamo da tempo, ma l’occasione era d’obbligo. Presentare alla stampa il ricorso al Tar Molise contro il Pos 2019-2021 firmato dal commissario Donato Toma.

Il presidente Nicola Felice fu il primo a esprimersi in tal senso, poi seguito da numerosi altri comitati e associazioni del territorio molisano e non solo.

Dopo aver formalizzato lunedì scorso il mandato allo studio legale Iacovino & Associati, stamani, nella sala della parrocchia da cui prende nome anche il Comitato, seppur ispirato all’ospedale civile termolese, sono state illustrate le ragioni e la ratio dell’iniziativa.

Presenti oltre allo stesso Felice, gli avvocati Vincenzo Fiorini e Giuseppe Fabbiano.

Secondo il presidente del Comitato San Timoteo, il nodo da sciogliere riguarda in senso formale i 60 giorni che decorrono dalla pubblicazione sul Burm del Piano operativo.

Qualora l’atto di sospensione in autotutela da parte del commissario ad acta non fosse varato entro i termini disposti dallo stesso Dca del 9 settembre scorso, non ci sarebbe più più la possibilità di fare ricorso al Tar. Da qui la scelta di non indugiare e attendere i tempi di reazione della politica.

Altro aspetto nevralgico, la durata al 31 dicembre, solo nominale.

«È una data non tassativa, lo dimostra l’ultimo Pos 2015/18 che è stato attuato per circa oltre tre anni dalla scadenza ossia fino all'adozione del nuovo Pos avvenuta il 9 settembre scorso», afferma Felice.

Nel corso della conferenza stampa sono state esposte le motivazioni che inducono all’esortazione verso i sindaci, baluardi del territorio, a prendere diretto contatto con l’organo territoriale di Governo, ossia la prefettura, poiché lo stesso Toma più volte ha ribadito che lui agisce per parte governativa e non come presidente della Regione in questa fase, diversamente dai proclami lanciati quando la struttura commissariale era incarnata da altri.

Altri elementi di importanza capitale, l’invito all’Asrem a fare i concorsi di primariato; la blindatura dell’attuale specialistica al presidio ospedaliero di viale San Francesco e l’adozione di un decreto come quello Calabria nel Molise.

Riguardo l’impianto tecnico-amministrativo del ricorso, si basa sulla mancata concertazione avvenuta sul territorio, un Pos calato dall’alto che scontenta tutti, questo verrà ribadito in udienza, e i ricorrenti sperano che entro metà novembre si possa ottenere il primo risultato importante.

Peraltro, lo stesso studio Iacovino sottolinea come la scelta di impugnare al Tar provvedimenti che non sono osmotici rispetto al dettato delle comunità è ormai una prassi consolidata, basti pensare a quanto avvenuto sul progetto del Tunnel, il piano di riqualificazione del centro storico, e lo stesso Punto nascita di Termoli.

Tra i presenti alla conferenza, anche l’onorevole Laura Venittelli, che ha sempre seguito l’attività associativa locale, promotrice in questa fase della petizione sulla cancellazione del medesimo Pos.