TERMOLI. Ha preso il via mercoledì scorso, di mattina, al Macte il ciclo di laboratori creativi rivolti agli alunni del primo anno di scuola secondaria del comprensivo Brigida. Ad avvicendarsi otto classi, ciascuna impegnata in attività pratiche e artistiche con materiali di riciclo, oltre che ad essere accompagnate nella visita alla mostra fotografica Voci allegre nel buio di Lisetta Carmi, allestita nelle sale del museo di arte contemporanea di Termoli e che, attraverso le settanta fotografie e i materiali d’archivio inediti di cui si compone, riesce a dare vita ad una sorta di ‘gemellaggio’ visivo tra il paesaggio rurale molisano e quello sardo. Promossa e coordinata dalle docenti di arte Gemma Pranzitelli e Anna Antenucci, l’iniziativa rappresenta un modo coinvolgente per avvicinare gli alunni alle manifestazioni artistiche, facendo riscoprire loro la gioia per un apprendimento non più circoscritto all’interno dell’aula e provando a far recuperare almeno in parte quella socialità persa durante i difficili mesi di lockdown. Ad inaugurare la serie di incontri la classe prima D che, nel suo ruolo di apripista, si è mostrata entusiasta e curiosa sia durante l’illustrazione del percorso espositivo che nella fase laboratoriale dove ognuno ha potuto riversare la propria creatività con pennelli e colori sui tanti barattoli di latta da decorare.