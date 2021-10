Terza dose di vaccino, da lunedì 18 ottobre nuove opzioni sulla piattaforma dell'Asrem

CAMPOBASSO. Campagna vaccinale, nota informativa dell’Asrem sull’implementazione della piattaforma prenotazione vaccini e somministrazione terza dose.

In data odierna si è tenuta la “Cabina di regia” tra la Struttura Commissariale, la Direzione Generale della Salute e la Direzione Strategica Asrem, all’esito della quale si sono raggiunte le seguenti determinazioni:

1) Dalle ore 12 di lunedì 18 ottobre 2021, sul portale Regione Molise dedicato alle vaccinazioni anti Covid-19 (http://adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it/) sarà possibile effettuare (oltre alla già prevista prenotazione della I dose) le seguenti prenotazioni, con possibilità di scelta della data, orario e sede di somministrazione:

a) terza dose per soggetti fragili dai 18 anni in su e che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 180 giorni;

b) terza dose per cittadini dai 60 anni in su (compresi gli operatori sanitari delle strutture private) e che abbiano avuto la somministrazione della ultima dose da almeno 180 giorni;

2) Si precisa che i cittadini over 80 e gli ospiti e operatori delle Rsa e Case di Riposo non devono procedere alla prenotazione, in quanto reclutati direttamente per la somministrazione con sms della Regione Molise;

3) Si precisa, altresì, che il personale Asrem over 60 non dovrà effettuare la prenotazione tramite il portale, in quanto - per garantire la copertura dei turni di servizio – detto personale verrà direttamente convocato dalla struttura;

4) Si ricorda, infine, che il portale delle vaccinazioni Covid-19 consente altresì:

a) prenotazione online prima dose – per chi non ha fatto ancora la prima dose con possibilità di scelta in autonomia del centro vaccinale, della data e dell’orario;

b) riprogrammazione (cancellazione dell’appuntamento fissato e definizione del nuovo) in autonomia del luogo, la data ed ora per la seconda dose;

c) riprogrammazione (cancellazione dell’appuntamento fissato e definizione del nuovo) in autonomia scegliendo luogo, data ed ora per la terza dose.