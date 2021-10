Borracce green agli studenti dell’istituto omnicomprensivo coinvolti in “Eco progetti scolastici a Guglionesi” Copyright: Termolionline.it

Borracce green agli studenti dell’istituto omnicomprensivo coinvolti in “Eco progetti scolastici a Guglionesi” Copyright: Termolionline.it

Borracce green agli studenti dell’istituto omnicomprensivo coinvolti in “Eco progetti scolastici a Guglionesi” Copyright: Termolionline.it

Borracce green agli studenti dell’istituto omnicomprensivo coinvolti in “Eco progetti scolastici a Guglionesi” Copyright: Termolionline.it

Borracce green agli studenti dell’istituto omnicomprensivo coinvolti in “Eco progetti scolastici a Guglionesi” Copyright: Termolionline.it

Borracce green agli studenti dell’istituto omnicomprensivo coinvolti in “Eco progetti scolastici a Guglionesi” Copyright: Termolionline.it

Borracce green agli studenti dell’istituto omnicomprensivo coinvolti in “Eco progetti scolastici a Guglionesi” Copyright: Termolionline.it

Borracce green agli studenti dell’istituto omnicomprensivo coinvolti in “Eco progetti scolastici a Guglionesi” Copyright: Termolionline.it

Borracce green agli studenti dell’istituto omnicomprensivo coinvolti in “Eco progetti scolastici a Guglionesi” Copyright: Termolionline.it

Borracce green agli studenti dell’istituto omnicomprensivo coinvolti in “Eco progetti scolastici a Guglionesi” Copyright: Termolionline.it

Borracce green agli studenti dell’istituto omnicomprensivo coinvolti in “Eco progetti scolastici a Guglionesi” Copyright: Termolionline.it

Borracce green agli studenti dell’istituto omnicomprensivo coinvolti in “Eco progetti scolastici a Guglionesi” Copyright: Termolionline.it

GUGLIONESI. Borracce green agli studenti dell’istituto omnicomprensivo coinvolti in “Eco progetti scolastici a Guglionesi”. Presenti nella sala consiliare del municipio alcune scolaresche della Primaria, con le loro insegnanti e il dirigente scolastico Patrizia Ancora, il sindaco di Guglionesi, l’avvocato Mario Bellotti, l’assessora alle politiche scolastiche, Stefania Addesa, e l’ex assessora all’ambiente, Giuseppina D’Onofrio la quale, durante il mandato amministrativo, con l’amministrazione comunale aveva promosso iniziative di sensibilizzazione civica al tema del riciclo dei rifiuti in ambito scolastico.

Dal 2019, infatti, coinvolgendo gli alunni e le loro famiglie alla raccolta differenziata della plastica e al riuso, nonché con la collocazione di contenitori destinati alla raccolta in pertinenze scolastiche, sono stati avviati vari progetti sul tema del riciclo. L’adesione al progetto “School of Green” (promosso da Italiangas in collaborazione con l’Omnicomprensivo di Guglionesi), ha visto la premiazione di alcune classi della Primaria con il titolo di “Classe Green Italia”.

Le stesse scolaresche vincitrici, in rappresentanze di tutta la popolazione scolastica di Guglionesi, hanno ricevuto in dono le “borracce green” da portare a scuola al posto della bottiglietta di plastica. Nei prossimi giorni a tutti gli studenti di Guglionesi sarà consegnata la “borraccia green”.