TERMOLI. A vent’anni di distanza, più o meno, il dottor Alberto Montano, consigliere di maggioranza nel gruppo Fdi in questo mandato, è tornato alla guida della Fondazione Opera Serena. La prima volta fu quando era anche sindaco, adesso è stato il consiglio d’amministrazione a chiederglielo e lui ha accettato con entusiasmo questo impegno, anche perché è sempre rimasto legato a questa istituzione che opera nel mondo socio-sanitario, dando risposte concrete e servizio alle famiglie, ma lo spettro delle attività potrebbe ampliarsi nel prossimo futuro. E’ questa la sfida che lo stesso neo presidente Montano vuole lanciare, ce lo ha rivelato nel corso di una intervista che gli abbiamo chiesto, per meglio mettere a fuoco obiettivi e primi passi della nuova governance in seno alla Fondazione, precisando che la gestione è affidata alla Solidalia, partner privato che ha innalzato la qualità dell’ospitalità nella struttura di via Napoli.