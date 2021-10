Spunta positivo in Chirurgia al Cardarelli e va in Malattie infettive, 7 guariti in Molise

CAMPOBASSO. Un solo contagio in Molise su 299 tamponi processati nelle ultime 24 ore dall'Asrem e si tratta di un paziente di Campobasso ricoverato nel reparto di Chirurgia del Cardarelli, trasferito al reparto di Malattie infettive. Quattro i ricoverati, dunque, tre in Malattie infettive e uno in Terapia intensiva.

Sette i guariti: 2 a Venafro, 2 stranieri (non specificato lo Stato di appartenenza), 1 Termoli, 1 Bojano e 1 Montenero di Bisaccia.

Fermo a 498 il numero dei decessi in regione da inizio pandemia.

Scende a 71 il numero dei casi attualmente positivi in regione.

I tamponi antigenici eseguiti sono in totale 13.030 di cui 1.343 positivi.

2.256 il numero dei soggetti in isolamento.