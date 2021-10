Ecco come migliorare la tua cybersicurezza con una rete Vpn

Il mondo online è pieno di opportunità ma anche pieno di minacce. La cybersicurezza è un problema per tutti gli utenti che usano Internet nel 2021 -e nel futuro. I crimini digitali includono la violazione dei dati, il ransomware (il riscatto per le informazioni) e hanno la capacità di bloccare computer e connessioni. Ma non tutto è perso.

In questo caso, il supereroe è la rete VPN (virtual private network), cioè un software privato e virtuale. Questo strumento è ideale per tutto e tutti. È utile per i lavoratori (anche da remoto), per l’intrattenimento e per la vita di ogni giorno. Funziona su PC, smartphone e tablet, per cui non devi mai preoccuparti della tua cybersicurezza.

Ecco la tua guida per convincerti a implementare questa rete nei tuoi dispositivi.

Cos’è una VPN e come funziona

Si tratta di una connessione che è distribuita in diverse parti del mondo, grazie all’accesso a software internazionali. È possibile usare una rete VPN per connettersi a server di tutto il mondo, anche a quelli che includono restrizioni geografiche o di contenuto.

Tutte queste reti creano una sorta di “tunnel” su Internet, una via sicura che permette di visitare tutti i tuoi siti preferiti senza lasciare tracce della tua navigazione. Le migliori VPN includono anche uno “kill switch,” quasi un interruttore per le emergenze. Infatti, questo strumento permette di bloccare la connessione Internet nel caso la rete privata non riesca a connettersi al server che hai scelto. È essenziale perchè, se navighi senza protezione, la sicurezza dei tuoi dispositivi è a rischio.

Insomma, nel 2021, usare una rete VPN non è mai stato più importante.

Cosa dicono le statistiche

Il sito di esperti Security.org riporta i numeri mondiali su questo fenomeno di sicurezza online.

Circa il 30% degli utenti che usano una rete virtuale privata lo fanno per motivi personali, non di lavoro. Quindi, questi possono includere lo streaming di film o musica. Infatti, il 57% delle persone che usano queste reti con lo smartphone lo fanno per avere accesso illimitato a giochi e contenuti online. La percentuale degli utenti che usa una VPN per lavorare è del 24%, ideale per i documenti riservati.

Ogni giorno, gli utenti usano una VPN per prevenire il furto di identità e di informazioni sensibili. Questo è un mercato in crescita, soprattutto in Asia, dove gli esperti si aspettano che il mercato cresca del 17%. Sicuramente, la pandemia e il lavoro da remoto hanno portato alla crescita di questo settore in ogni parte del mondo, anche grazie alle VPN gratis. Secondo Atlas VPN, nelle prime settimane di marzo 2020 l’uso della rete VPN è aumentato del 124%. In sole poche settimane.

Perchè? Perchè è fondamentale usare questa connessione per la cybersicurezza. Infatti, il 2020 “Internet Crime Report” dell’FBI indica che il crimine online causa perdite enormi, di ben $4.2 miliardi. Nello specifico, le minacce sono il phishing, le truffe dei pagament e l’estorsione. Nel 2020, i due crimini di violazione dei dati e furto d’identità hanno contato oltre 85,000 vittime. Quindi, una VPN è fondamentale .

Perchè usare una rete privata e virtuale

I dati rilasciati dall’FBI sono preoccupanti. Ma, per dormire sonni tranquilli, serve questa connessione. Le migliori VPN permettono di:

● Proteggere l’anonimato, per cui non lascerei tracce online.

● Proteggere i dati e gli hacker non potranno rubare identità o violare informazioni sensibili.

● Avere accesso a siti che hanno limitazioni geografiche o di contenuto. Con questo strumento, la località non è più un problema.

Insomma, i motivi per usare queste reti sono molteplici. E tutti proteggono i tuoi dati e i tuoi dispositivi, mettendo la cybersicurezza al centro.

Come scegliere una VPN

Online, esistono molti server che ti permettono di scaricare una rete virtuale sia su PC che su smartphone. Tutti hanno software per diversi dispositivi e anche estensioni, facili e veloci da scaricare. Detto questo, ci sono anche reti che non servono per gli utenti. Ecco come scegliere le migliori VPN:

● Assicurati che sia compatibile con i dispositivi che usi per accedere a Internet.

● Scegli una con un'interfaccia facile da usare, che sia user-friendly.

● Assicurati che le località che ti interessino siano incluse nel piano della VPN.

● Ha il piano di pagamento che preferisci?

● Dai un’occhiata all’assistenza clienti e assicurati che sia facile contattare la compagnia e esistano diversi modi per farlo.

● Se non è una VPN gratis, dovrebbe avere una garanzia soddisfatti o rimborsati.

Una volta scelto il server, i passi da seguire sono semplici:

● Scarica il link fornito dal sito, assicurandoti che sia compatibile con il tuo sistema, che sia iOS o Android. Le istruzioni ti permetteranno di scaricare il file.

● Inserisci i tuoi dati per accedere alla VPN, incluso username e password.

Detto, fatto. La buona notizia è che esistono anche reti VPN gratis, per cui è possibile provare per poi decidere quale è più adatta alle tue necessità. Serve una rete VPN nel 2021? Semplicemente sì, è quasi fondamentale.