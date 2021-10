«Troppe carenze al San Pio, ospedale di riferimento anche del Molise»

TERMOLI-VASTO. Nella polemica politica sulle carenze per personale e ammalati dell'Asl 2, che comprende anche l'ospedale San Pio di Vasto finisce anche il basso Molise.

La consigliera regionale abruzzese della Lega Sabrina Bocchino denuncia “Gravi carenze per personale e ammalati non sono concepibili nella Asl 2, la più grande della regione".

«Sono circa 150mila i cittadini che ricorrono al presidio Ospedaliero San Pio di Vasto, struttura a valenza chirurgica, unico punto di riferimento nella zona in quanto sono stati chiusi gli ospedali di Gissi, di Agnone, di Larino e quello di Termoli è ridotto ai minimi termini - afferma la Bocchino - pertanto è evidente lo stato di sofferenza, oramai pericolosa, per la carenza di personale soprattutto della dirigenza medica del San Pio nelle Unità operative di anestesia e rianimazione, pronto soccorso, ortopedia, pediatria, radiologia, cardiologia, geriatria, medicina, neurologia, gastroenterologia e laboratorio analisi.

Dovendo garantire l’emergenza, diventa impossibile poter ottemperare anche alle sedute operatorie, sebbene vengano garantite unicamente grazie al personale che per senso di responsabilità non effettua le ferie, i riposi e i congedi straordinari per l’aggiornamento obbligatori da cinque anni.

E’ necessario intervenire al più presto per tornare a dare respiro a una struttura importante per la nostra Regione, punto di riferimento di un territorio che ha bisogno di certezze”.