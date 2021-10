Casinò: nascita ed evoluzione

Il mondo del gioco esiste da tanto tempo che è quasi impossibile definire una data certa. Archeologi hanno trovato dei prototipi di dadi antichi risalenti a migliaia di anni avanti Cristo e probabilmente questa è la fonte più antica trovata. Si crede che inizialmente questi oggetti fossero usati per predire il futuro e per compiere rituali magici, e solo da quel periodo in poi divennero giochi.

Tuttavia non vi era ancora una cultura di massa del gioco: per quello dobbiamo aspettare ancora qualche secolo. Nella Roma antica, per l’esattezza nel V secolo a.C., furono creati i famos circhi , un posto dove i visitatori potevano fare scommesse e giocare con i dadi.

Ora, se vogliamo provare a giocare a uno degli intrattenimenti più antichi al mondo non dobbiamo più andare fino a Monaco , ma basta accendere il proprio smartphone. Con l'avvento della digitalizzazione la maggior parte dei giocatori in tutto il mondo ha avuto la possibilità di poter sperimentare cosa si prova a giocare nei migliori casinò di Las Vegas.

Infatti, il salto di qualità dei casinò online non è da poco, soprattutto se si considerano i vantaggi che si possono avere nel giocare sul proprio pc o smartphone. Non solo, infatti, non esistono orari d'apertura, ma non si deve neanche viaggiare. Se abitavate lontano da un casinò i vostri sogni si sono realizzati grazie alla digitalizzazione e ad internet. I vantaggi non stanno solo nel poter giocare letteralmente quando e da dove si vuole, ma anche nel fatto di trovare spin gratis . Infatti, i casinò online a differenza di quelli tradizionali permettono ai futuri clienti di vedere se le loro offerte e i loro giochi fanno al caso nostro in modo completamente gratuito.

La storia dei casinò tradizionali però iniziò quando fu fondato il primo edificio dedito al gioco in Europa. Il Ridotto a Venezia aprì le proprie porte ai giocatori nel 1638. Il termine stesso “casinò” deriva dalla parola italiana che significava “piccola casa”.

Infatti, prima dei primi casinò legali , questo tipo di giochi veniva organizzato in case private. Spesso, oltre al gioco, i partecipanti avevano altre attrattive, come il ballo o la musica, e venivano serviti pasti e bevande. Si pensa che Il Ridotto fu creato per far divertire le persone durante una delle festività più famose della città, vale a dire il Carnevale veneziano. Solo le persone di un certo rango potevano entrarvi, non a caso le scommesse erano ingenti.

Un altro paio di curiosità: i visitatori dovevano rispettare diverse regole alla lettera. La prima era che dovevano vestirsi secondo quello che gli veniva imposto dal casinò; la seconda era che dovevano comportarsi secondo regole stringenti e dovevano anche ordinare solo determinati piatti dal menù del casinò.

Se si pensa che in molti fossero contro Il Ridotto perché non potevano entrare, allora sbagliate. Infatti, anche la sola esistenza del casinò era di grande beneficio allo Stato, dato che doveva pagare tasse molto alte (per l’epoca) per le sue attività.